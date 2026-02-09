Slušaj vest

Ukrajina uvodi sankcije stranim proizvođačima komponenti za ruske dronove i rakete koje se koriste protiv ukrajinske države.

"Proizvodnja ovog naoružanja bila bi nemoguća bez ključnih stranih komponenti, koje Rusi i dalje pribavljaju zaobilazeći sankcije. Upravo protiv takvih kompanija uvodimo nove sankcije – protiv dobavljača komponenti, kao i proizvođača raketa i dronova", napisao je na Iksu predsednik Volodimir Zelenski.

On je naveo da je potpisao i dekret za uvođenje sankcija ruskom finansijskom sektoru.

"Na listi se nalaze kompanije preko kojih se vrše plaćanja za isporuku komponenti koje se koriste u proizvodnji ruskih raketa i dronova. Sankcije su uvedene i protiv agencija koje podržavaju rusko kripto-tržište i rudarenje kriptovaluta. Neke od ovih odluka biće uključene u 20. paket sankcija Evropske unije, koji je već u završnoj fazi", dodao je.

Još je napisao da Ukrajina nastavlja usklađivanje sa partnerima kako bi pojačao "pritisak na agresora".