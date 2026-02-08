Slušaj vest

U nedelju, 8. februara 2026. godine u 17:23 časova, u Boliviji je registrovan zemljotres jačine 5,9 stepeni Rihtera.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je u blizini grada Potosi, na koordinatama -20.3208 (širina) i -68.6297 (dužina).

Hipocentar, kako navodi Evropsko-mediteranski seizmološki centar, nalazi se na dubini od oko 105 kilometara ispod površine.

Trenutno nema izveštaja o oštećenjima ili povređenima, a nadležne službe nastavljaju da prate situaciju.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaJAK ZEMLJOTRES POGODIO KRIT: Nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima
1321321321321.jpg
PlanetaSERIJA ZEMLJOTRESA U ALBANIJI! Prvi bio najjači, usledili novi potresi, jedan kod granice sa Grčkom
Hrafika zemljotresa i mapa Abanije
PlanetaJAK ZEMLJOTRES POGODIO KRIM! Potres se osetio i na Kerčkom mostu!
profimedia0257355623-zemljotres.jpg
PlanetaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO "ZEMLJU VATRE I LEDA"! Dva potresa na ostrvu zaredom!
xxx-epa-iceland-civil-defense-almannav.jpg