SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO BOLIVIJU: Registrovan potres jačine 5,9 stepeni Rihtera
U nedelju, 8. februara 2026. godine u 17:23 časova, u Boliviji je registrovan zemljotres jačine 5,9 stepeni Rihtera.
Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je u blizini grada Potosi, na koordinatama -20.3208 (širina) i -68.6297 (dužina).
Hipocentar, kako navodi Evropsko-mediteranski seizmološki centar, nalazi se na dubini od oko 105 kilometara ispod površine.
Trenutno nema izveštaja o oštećenjima ili povređenima, a nadležne službe nastavljaju da prate situaciju.
