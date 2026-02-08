Slušaj vest

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da ukrajinski i ruski lideri moraju da se sastanu licem u lice kako bi rešili najteža preostala pitanja u mirovnim pregovorima, i da samo američki predsednik Donald Tramp ima moć da postigne dogovor.

Ukrajina želi da ubrza pregovore i iskoristi trenutni zamah pre američkih kongresnih izbora u novembru, rekao je Sibiha Rojtersu.

Prema njegovim rečima, iz 20-tačkastog plana mira koji je osnova trilateralnih pregovora, ostalo je samo nekoliko najosetljivijih pitanja, koja se moraju rešavati na nivou lidera.

Na ključnim pitanjima, poput teritorija, strane su veoma udaljene. Rusija zahteva preuzimanje preostalih 20 odsto Donjecka koje nije kontrolisala, što Kijev odbija. Ukrajina takođe traži kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporožje, najvećom u Evropi, koja je pod ruskom okupacijom.

Andrij Sibiha Foto: Maxym Marusenko/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom drugog kruga pregovora u Abu Dabiju nije bilo proboja, iako je izvršena razmena 314 ratnih zarobljenika – prva od oktobra. Zelenski je rekao da SAD predlažu novu rundu pregovora u Majamiju, na šta je Ukrajina pristala.

Američke garancije bezbednosti su, po Sibihi, ključne: SAD su potvrdile Ukrajini spremnost da ratifikuju garancije u Kongresu i pruže bezbednosni “rezervni mehanizam” za podršku mirovnom sporazumu – bez američkih trupa na ukrajinskoj teritoriji. Sibiha je istakao da je prisustvo SAD presudno za svaku ozbiljnu bezbednosnu infrastrukturu u Ukrajini.

Ukrajina ne bi prihvatila bilateralne dogovore SAD i Rusije koji bi uticali na njen suverenitet ili bezbednost bez njenog učešća. Takođe, bilo kakvo priznanje ruskog suvereniteta nad Krimom ili Donbasom bilo bi pravno ništavno, rekao je Sibiha: