Liberalno demokratska partija Japana, premijerke Sanae Takaiči ubedljivo je pobedila na današnjim parlamentarnim izborima, a projekcije su da će osvojiti više od dve trećine mesta u parlamentu.

LDP, koja je pre izbora imala 198 mesta, i njen koalicioni partner, Japanska partija inovacija (JIP), gotovo sigurno će osvojiti bar dve trećine Donjeg doma, sa ukupno 310 ili više mesta, piše list Japan Tajms.

Ovo bi u suštini omogućilo koaliciji koju predvodi LDP da prevaziđe izazove koji se javljaju kao rezultat nedostatka većine u Gornjem domu.

Takaiči je u rekla da planira da dodatno učvrsti odnos svoje stranke sa JIP-om.

"Sastavili smo zajednički sporazum o politici red po red sa JIP-om, sa kojim smo delili sličan pogled na naciju, kada smo bili priterani u ćošak nakon što je partija Komeito napustila koaliciju", rekla je ona.