Tri najveće indijske rafinerije otkazale su ponude za isporuke ruske nafte u aprilu i očekuje se da će se uzdržavati od takvih kupovina i u narednom periodu, prenose izvori Rojtersa iz trgovine i prerade nafte. Ovaj potez mogao bi da pomogne Nju Delhiju da zaključi trgovinski sporazum sa Vašingtonom.

Najveće indijske rafinerije – "Indian Oil", "Bharat Petroleum" i "Reliance Industries" – ne prihvataju ponude trgovaca za isporuke ruske nafte planirane za mart i april, rekao je jedan trgovac koji je kontaktirao rafinerije. Iako su neke isporuke u martu već bile planirane, većina drugih rafinerija je obustavila kupovine ruske sirove nafte.

U petak su SAD i Indija najavile okvirni sporazum o trgovini, koji se očekuje da bude finalizovan do marta. Sporazum predviđa smanjenje tarifa i produbljivanje ekonomske saradnje dve zemlje.

Predsednik SAD Donald Tramp je ukinuo svoje tarife od 25% na indijske proizvode, koje je ranije uveo zbog kupovina ruske nafte, navodeći da je Nju Delhi “posvećen prekidu direktnog ili indirektnog uvoza ruske nafte”.

Indija je postala najveći kupac jeftine ruske nafte preko mora nakon što je Rusija napala Ukrajinu 2022. godine, što je izazvalo reakciju zapadnih zemalja koje su uvele sankcije ruskom energetskom sektoru.

Jedan od redovnih kupaca ruske nafte u Indiji je privatna rafinerija "Nayara", koja koristi isključivo rusku naftu za svoju rafineriju kapaciteta 400.000 barela dnevno. "Nayara" može nastaviti da kupuje rusku naftu jer su drugi dobavljači odustali nakon što je Evropska unija u julu uvela sankcije ovoj rafineriji. Međutim, "Nayara" ne planira uvoz ruske sirove nafte u aprilu zbog mesečnog održavanja rafinerije.

Indijske rafinerije mogu promeniti svoj plan i naručiti rusku naftu samo ako ih vlada uputi da to učine, navode izvori. Američki zvaničnici će pratiti situaciju i preporučiti ponovnu primenu tarifa ako Indija nastavi da nabavlja rusku naftu.

Prema izvorima iz trgovine, Indija planira da smanji uvoz ruske nafte ispod milion barela dnevno do marta, sa ciljem da se količina smanji na 500.000–600.000 barela dnevno, u poređenju sa prosečnih 1,7 miliona barela dnevno prošle godine. U sredini 2025. godine uvoz ruske nafte u Indiju je premašio 2 miliona barela dnevno.