Mareva Grabovski Micotakis doživela je juče težu nesreću dok se nalazila u Italiji zajedno sa suprugom i predsednikom vlade Grčke Kirijakosom Micotakisom.

Supruga premijera povredila je obe ruke i danas je uspešno operisana u bolnici KAT. U bolnicu ju je dopratio Kirijakos Micotakis, sa kojim je ranije prisustvovala ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu.

Operaciju je izveo Emanuil Fandridis, direktor Nacionalnog zdravstvenog sistema u Opštoj bolnici Atike KAT i načelnik Klinike za šaku i mikrohirurgiju gornjih ekstremiteta.

Gospođa Grabovski Micotakis je u dobrom zdravstvenom stanju i trenutno se oporavlja u bolnici.

