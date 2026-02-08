Planeta
ŽENA GRČKOG PREMIJERA DOŽIVELA NESREĆU Hitno operisana, evo u kakvom je stanju
Mareva Grabovski Micotakis doživela je juče težu nesreću dok se nalazila u Italiji zajedno sa suprugom i predsednikom vlade Grčke Kirijakosom Micotakisom.
Supruga premijera povredila je obe ruke i danas je uspešno operisana u bolnici KAT. U bolnicu ju je dopratio Kirijakos Micotakis, sa kojim je ranije prisustvovala ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu.
Operaciju je izveo Emanuil Fandridis, direktor Nacionalnog zdravstvenog sistema u Opštoj bolnici Atike KAT i načelnik Klinike za šaku i mikrohirurgiju gornjih ekstremiteta.
Gospođa Grabovski Micotakis je u dobrom zdravstvenom stanju i trenutno se oporavlja u bolnici.
