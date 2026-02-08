Slušaj vest

Noam Čomski i njegova supruga Valerija počinili su „tešku grešku“ i bili „nepromišljeni“ jer nisu temeljno istražili prošlost Džefrija Epstajna, navela je Valerija Čomski u opsežnoj izjavi. Dodala je da su ih pokojni finansijer prevario i izmanipulisao.

Odnos 97-godišnjeg lingviste i filozofa sa Epstajnom našao se pod lupom nakon što su dokumenti Ministarstva pravde otkrili nove detalje o njihovom prijateljstvu.

Kada se Epstajn 2019. godine suočio sa optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja, od Čomskog je zatražio savet kako da reaguje. „Gledao sam kako se grozno postupa sa vama u štampi i javnosti. Bolno je reći, ali mislim da je najbolji način da to nastavite ignorisati“, napisao je Čomski u poruci potpisanoj sa „Noam“, koju je Epstajn prosledio saradniku.

„Ono što lešinari žarko žele je javna reakcija, koja im onda pruža priliku za otrovne napade, od kojih mnogi dolaze od običnih tražilaca publiciteta ili raznih čudaka“, napisao je Čomski. „To je posebno istinito sada, sa histerijom koja se stvorila oko zlostavljanja žena, a koja je dostigla tačku da je i samo preispitivanje optužbe zločin gori od ubistva.“

Izvinjenje Valerije Čomski

Noam Čomski jedan je od nekoliko istaknutih pojedinaca za koje se otkrilo da su bili u prijateljskim odnosima sa Epstajnom i nakon što je 2008. priznao krivicu. Neke od poruka Čomskog Epstajnu datiraju nakon što je Miami Herald 2018. objavio priču sa detaljima o tome kako je Epstajn iskorišćavao maloletne devojke i dobio neobično blagu nagodbu 2008. godine. Valerija Čomski je priznala da su pročitali tu priču, ali tvrdi da nisu bili svesni punog razmera Epstajnovih zločina sve do njegovog drugog hapšenja u julu 2019.

"Bili smo nepromišljeni što nismo temeljno istražili njegovu prošlost. To je bila teška greška i zbog te loše procene izvinjavam se u ime nas oboje. Noam mi je, pre moždanog udara, rekao da se oseća isto“, izjavila je. Čomski je 2023. doživeo težak moždani udar. „Bilo je duboko uznemirujuće za oboje shvatiti da smo se družili sa nekim ko se predstavljao kao uslužan prijatelj, a vodio je tajni život ispunjen kriminalnim, neljudskim i perverznim delima.“

Kontekst saveta i odnosa

Valerija Čomski, lingvistina druga supruga s kojom je u braku od 2014, rekla je da savet koji je njen suprug dao Epstajnu 2019. treba posmatrati „u kontekstu“.

"Epstajn je Noamu tvrdio da ga nepravedno progone, a Noam je govorio iz vlastitog iskustva u političkim kontroverzama sa medijima. Epstajn je stvorio manipulativnu priču o svom slučaju, u koju je Noam u dobroj veri poverovao“, navela je u izjavi. „Sada je jasno da je sve bilo orkestrirano, sa barem jednom od Epstajnovih namera da iskoristi nekoga poput Noama kako bi popravio svoj ugled.“

"Noamova kritika nikada nije bila usmerena na ženski pokret; naprotiv, on je uvek podržavao rodnu ravnopravnost i prava žena. Dogodilo se to da je Epstajn iskoristio Noamovu javnu kritiku onoga što je postalo poznato kao ‘kultura otkazivanja’ kako bi se predstavio kao njena žrtva“, dodala je.

Večere, putovanja i finansijska pomoć

U drugim porukama koje je objavilo Ministarstvo pravde, Epstajn je delio nepristojnu šalu sa Čomskim, a Čomski „mašta o karipskom ostrvu“. Valerija Čomski potvrdila je da su ona i suprug prisustvovali večerama u Epstajnovoj kući u Njujorku, boravili u njegovim stanovima u Njujorku i Parizu, večerali na njegovom ranču u Novom Meksiku i učestvovali na više akademskih skupova s njim. Naglasila je da „nikada nisu išli na njegovo ostrvo niti znali išta o tome šta se tamo događalo“.



Par je Epstajna upoznao 2015. i tada, tvrdi Valerija, nisu znali za njegovu osudu iz 2008. za podsticanje maloletnice na prostituciju. Kaže da se Epstajn predstavljao kao filantrop zainteresovan za nauku.

„Predstavljajući se na taj način, Epstajn je privukao Noamovu pažnju i počeli su da se dopisuju. Nesvesno smo otvorili vrata trojanskom konju“, rekla je. „Epstajn je počeo da plete mrežu oko Noama, slao je poklone i stvarao prilike za zanimljive rasprave u oblastima kojima se Noam bavio. Žao nam je što nismo shvatili da je to strategija da nas uhvati u zamku i pokuša da potkopa ciljeve za koje se Noam zalaže.“

Valerija Čomski pojasnila je i dve finansijske transakcije. Epstajn je jednom prilikom poslao Noamu Čomskom ček na 20.000 dolara u okviru lingvističkog izazova koji je Čomski osmislio. Takođe je potvrdila da je Epstajn pomogao Noamu da povrati 270.000 dolara nakon što je Čomski otkrio „nedoslednosti u svojim penzionim fondovima koje su ugrožavale njegovu ekonomsku nezavisnost i izazivale mu veliku teskobu“.