Bugarske vlasti istražuju ubistvo šest osoba povezanih sa nevladinom organizacijom koja se bavi ekološkim aktivnostima, a policija je saopštila da istražuje nekoliko verzija događaja, među kojima je i mogućnost da su ubistva povezana sa kultom.

Početkom februara, policija je prijavila ubistvo tri osobe u planinskom domu u vlasništvu jedne nevladine organizacije, koji se nalazi u blizini prevoja Petrohan. Policija je došla nakon prijave o požaru u kolibi, a oko kolibe, u snegu, pronađena su tela trojice muškaraca — Ivajla Ivanova (49), Dače Simeonova (45) i Plamena Stateva (51). Dvojica su imala prostrelne rane u slepoočnici, a treći ispod brade, rekli su zvaničnici.

Prema rečima gradonačelnika, u blizini tela se pronađeni pištolji, karabin i velika količina municije.

Izdata poternica, a potom i više žrtava

Tada je izdata poternica za trojicom osumnjičenih, uključujući direktora organizacije i vlasnika doma Ivajla Kaluševa, koji je, prema policijskim navodima, pobegao sa mesta zločina.

Prema BTV-u, u nedelju su Ivo Kalušev, petnaestogodišnji dečak i dvadesetdvogodišnji muškarac pronađeni ubijeni u kamperu u šumi, a slučajno ih je otkrio pastir.

Trenutno su u toku istražne radnje na licu mesta, a policija je područje ogradila. Za sada nema zvaničnih saopštenja povodom ovog novog incidenta. Ranije je vršilac dužnosti glavnog tužioca republike Borislav Sarafov predstavio detalje istrage o incidentu u "horor kolibi", uporedivši ga sa američkom TV serijom "Tvin Piks".

- Radim kao istražitelj i tužilac već 31 godinu i mnogo sam toga video, ali ono što sada vidim me definitivno šokira. Štaviše, nije me šokiralo samo ubistvo, već aktivnosti nevladine organizacije koja je, izgleda, pokušala da preuzme rad državnih organa, ali je delovala u sopstvenom interesu - izjavio je ranije Sarafov.

On je istakao da nije mogao da pretpostavi da postoji ovako nešto. Policija je 4. februara potvrdila da su u blizini kolibe kod Petrohana pronađena tri tela sa prostrelnim ranama.

Veza ekološke organizacije sa kultom

Prema podacima obdukcije, pretpostavlja se da je prošlo između 12 i 18 sati između ubistva i pronalaska tela tri žrtve. U kolibi, koja je skoro sasvim izgorela, pronađena je velika količina vatrenog oružja. Koliba je inače bila veoma obezbeđena — ograde, barijere, bezbednosne kamere i oprema za nadzor, uključujući dronove.

Muškarci koji su tu živeli tvrdili su da "štite šumu i životnu sredinu", često zaustavljajući turiste i meštane, tražeći lična dokumenta i ograničavajući pristup tom području.

Istražitelji sumnjaju da je ekološka nevladina organizacija koja je posedovala kolibu povezana sa kultom u koji su uključeni tinejdžeri i deca.