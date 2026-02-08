DRUGI TALAS "ISKANDERA" UDARIO U KIJEVSKU OBLAST! Zelenski: "Ovakvi udari, ovo je... Ne smemo biti prepušteni sami sebi!"
Nad ukrajinskom prestonicom danas posle podne i uveče zabeležene su dva napada ruskih balističkih raketa sa severa – nakon 17.00 i oko 21.00 čas.
Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, potvrdio je napad i ponovo pozvao građane da ostanu u skloništima: „Eksplozije u prestonici. Kijev je pod napadom balistike. Protivvazdušne snage rade, ostanite u skloništima!“
Vazdušna opasnost u Kijevu proglašena je u 17.25 časova. Vazdušne snage Oružanih snaga Ukrajine prijavile su ulazak „brzih ciljeva“ u vazdušni prostor Černigovske oblasti, koji su se kretali ka Kijevskoj oblasti, a zatim ka glavnom gradu. Prema vojnim izvorima, rakete su lansirane iz pravca Brjanska u Rusiji.
Na društvenim mrežama ljudi pišu navodi da je ispaljeno pet do šest raketa, a izveštaji sugerišu mogući udar u Vasiljkovu i Fastovu, južno od Kijeva.
Na društvenim mrežama, građani su prijavljivali zvuke eksplozija i jak dim. Kanal „Pravda Vasiljkov“ izvestio je u 17.55 o požaru sa snažnim dimom, uz savet da se prozori drže zatvorenim.
Vojni novinar Andrij Capljenko potvrdio je moguć udar u Vasiljkovu: "Danas je na Kijevskoj oblasti izveden raketni napad, posledice se utvrđuju."
Ponovni napad zabeležen je oko 20.54 časova, kada je Pres služba Vazdušnih snaga javila o novoj pretnji balističkim oružjem iz Brjanska. Prema objavljenim informacijama, putanja raketa kretala se iz Černigova ka Kijevu i dalje prema Beloj Crkvi i Vasiljkovu.
Capljenko je izvestio o drugom iznenadnom udaru balističkim raketama u Vasiljkovu, dok je novinar Smolij dodao da su drugi put dejstvovale najmanje tri rakete tipa „Iskander“, nakon što je prvi talas uključivao šest takvih raketa.
Zelenski: Partneri, pomozite nam!
Oglasio se i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski:
"Naši partneri moraju da prepoznaju svoju snagu, sposobnost da podrže Ukrajinu i spasu živote. Rakete za PVO su potrebne svaki dan. Zaštita od ruskih balističkih raketa je potrebna svaki dan. Danas, balističke rakete su pogodile opet Kijevsku oblast. Nijedna zemlja na svetu ne bi trebalo da bude prepuštena sebi bez pomoći pod ovakvim udarima i ovakvim ratom. Hvala svima koji su uz Ukrajinu", poručio je Zelenski.
(Kurir.rs/EspresoTV/P.V.)