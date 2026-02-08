Slušaj vest

Nad ukrajinskom prestonicom danas posle podne i uveče zabeležene su dva napada ruskih balističkih raketa sa severa – nakon 17.00 i oko 21.00 čas.

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, potvrdio je napad i ponovo pozvao građane da ostanu u skloništima: „Eksplozije u prestonici. Kijev je pod napadom balistike. Protivvazdušne snage rade, ostanite u skloništima!“

Vazdušna opasnost u Kijevu proglašena je u 17.25 časova. Vazdušne snage Oružanih snaga Ukrajine prijavile su ulazak „brzih ciljeva“ u vazdušni prostor Černigovske oblasti, koji su se kretali ka Kijevskoj oblasti, a zatim ka glavnom gradu. Prema vojnim izvorima, rakete su lansirane iz pravca Brjanska u Rusiji.

Na društvenim mrežama ljudi pišu navodi da je ispaljeno pet do šest raketa, a izveštaji sugerišu mogući udar u Vasiljkovu i Fastovu, južno od Kijeva.

Na društvenim mrežama, građani su prijavljivali zvuke eksplozija i jak dim. Kanal „Pravda Vasiljkov“ izvestio je u 17.55 o požaru sa snažnim dimom, uz savet da se prozori drže zatvorenim.

Vojni novinar Andrij Capljenko potvrdio je moguć udar u Vasiljkovu: "Danas je na Kijevskoj oblasti izveden raketni napad, posledice se utvrđuju."

Ponovni napad zabeležen je oko 20.54 časova, kada je Pres služba Vazdušnih snaga javila o novoj pretnji balističkim oružjem iz Brjanska. Prema objavljenim informacijama, putanja raketa kretala se iz Černigova ka Kijevu i dalje prema Beloj Crkvi i Vasiljkovu.

Capljenko je izvestio o drugom iznenadnom udaru balističkim raketama u Vasiljkovu, dok je novinar Smolij dodao da su drugi put dejstvovale najmanje tri rakete tipa „Iskander“, nakon što je prvi talas uključivao šest takvih raketa.

Zelenski: Partneri, pomozite nam!

Oglasio se i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski: