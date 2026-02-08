Slušaj vest

Vest da će njihov dečak (2) dobiti novo srce je promenila život roditeljima preko noći i dala im nadu da će sin sa teškom srčanom manom, imati šansu za normalan život. Ali se sve promenilo u trenutku kada je došlo do dramatičnog zastoja — maleno srce je nepravilno transportovano i nepopravljivo oštećeno u tom procesu.

Posle dugog čekanja, konačno je pronađen novi organ za dečaka iz Napulja, u Italiji, koji je od rođenja patio od srčane mane – organ drugog dečaka (4) koji se udavio u bazenu u Južnom Tirolu.

Zahtevi, kao što su veličina organa i krvna grupa, bili su usklađeni. Prema izveštaju italijanske novinske agencije ANSA, sve je već bilo pripremljeno za transplantaciju u bolnici u Napulju.

Donorsko srce se "zamrznulo"

Međutim, nakon otvaranja hladnjaka, lekari su otkrili da je srce bilo skladišteno u suvom ledu tokom transporta dugog više od 800 kilometara od Bolcana do južne Italije.

Donorsko srce je bilo "bukvalno zamrznuto" ugljen-dioksidom, koji je bio na oko minus 80 stepeni Celzijusa. Idealna temperatura bi bila između 4 i 8 stepeni Celzijusa, za šta je pogodan transport u vrećici koja sadrži sterilni rastvor za konzervans.

Ova vrećica se zatim hladi spolja samo konvencionalnim ledom (kockicama leda ili usitnjenim ledom).

Dečakovi roditelji su očajni

Javni tužioci u dva italijanska grada koja su u to uključena sada će istražiti ko je odgovoran za tragičnu grešku u transportu.

Bolnica u Bolcanu je istakla da je bila odgovorna samo za vađenje donorskog srca, dok je Napulj bio odgovoran za njegovo "adekvatno očuvanje".

Dečak ostaje u bolnici. Njegovi roditelji su slomljeni nakon neuspele transplantacije i sada moraju da se nadaju drugom organu za zamenu.