Slušaj vest

Fotografija iz fajlova Džefrija Epstajna prikazuje večeru iz 2015. godine na kojoj su učestvovale neke od najmoćnijih osoba Silicijumske doline, a seksualni predator kasnije se hvalio da je okupljanje bilo "divlje".

Na slici, koju je objavilo američko Ministarstvo pravde, osnivač Fejsbuka Mark Zakerberg sedi za stolom pored milijardera Ilona Maska i Džoija Ita, bivšeg direktora MIT Medija laba, navodi Dejli mejl.

Epstajn držao fotografiju uramljenu u stanu

Večeri je prisustvovao i suosnivač Pejpala Piter Til, ali on se ne nalazi na fotografiji. Epstajn je fotografiju poslao sam sebi imejlom u ponedeljak, 3. avgusta 2015, samo dan nakon što se pohvalio da se pridružio tehnološkim titanima na večeri. Uramljenu fotografiju držao je izloženu i u svom stanu na Menhetnu.

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Prema imejlovima iz spisa, večera je održana 2. avgusta 2015. Te večeri Epstajn je pisao autoru i lekaru Piteru Atiji, pitajući ga: "Gde si ti?". Zatim je dodao: "Možda u ponedeljak dođem u L.A., u Berbank, da pogledam unutrašnjost drugog BBJ-a. Večeras sam na večeri sa Maskom, Tilom, Zakerbergom". Atija je oduševljeno odgovorio: "Zvuči kao sjajna večera."

Epstajn, koji je preminuo u zatvoru na Menhetnu 2019. godine, kasnije je to okupljanje u imejlu milijarderu Tomu Prikeru 20. avgusta 2015. opisao kao "divlje". Taj opis je ponovo isplivao na površinu kako se pojačava interes javnosti za finansijerove odnose sa moćnim pojedincima.

Imenovane osobe otad nastoje da umanje bilo kakvu povezanost sa Epstajnom. Objavom više od tri miliona dokumenata Ministarstva pravde razotkriven je njegov društveni krug. Važno je napomenuti da pojavljivanje na fotografijama objavljenim u Epstajnovim dokumentima nije dokaz bilo kakvog nedela.

Mask se pominje više puta

Mask, danas najbogatiji čovek na svetu, spominje se više puta u spisima, uključujući i u ranijim imejlovima koji upućuju na prijateljski odnos godinama pre večere 2015. godine.

Dana 25. novembra 2012, Mask je Epstajnu poslao imejl sa pitanjem: "Kada će biti najluđa zabava na našem ostrvu?". Dodao je: "Verovatno dolazimo samo Talula i ja", misleći na britansku glumicu Talulu Rajli, svoju bivšu suprugu.

1/5 Vidi galeriju Ilon Mask Foto: Markus Schreiber/AP, adike/Shutterstock, Shutterstock, Evan Vucci/AP, Evan Vucci/AP

Poruka je bila odgovor na Epstajnov imejl od prethodnog dana, u kojem je pitao: "Koliko će vas biti za helikopter do ostrva?". U to vreme Epstajn je već bio osuđen za seksualne zločine protiv maloletnica na Floridi.

U decembru 2013. Mask je ponovo kontaktirao Epstajna kako bi dogovorio moguću posetu finansijerovom karipskom ostrvu. "Biću na području Britanskih Devičanskih Ostrva i Sent Bartsa za praznike", napisao je Mask. "Ima li neko dobro vreme da svratim?"

Epstajn je odgovorio da bi početak nove godine bio idealan, poručivši Masku da "za tebe uvek ima mesta". Razmenili su još poruka na Božić, a Epstajn je napisao: "Drugi ili treći bi bili savršeni. Doći ću po tebe."

Mask je odgovorio da 2. januara mora da se vrati u Los Anđeles, predložio fleksibilnost i zaključio: "Kada bi trebalo da krenemo na tvoje ostrvo drugog?". Ostaje nejasno da li je Mask ikada otišao na to putovanje, ali imejlovi ukazuju na srdačan odnos.

"Epstajn je očigledno jeziv, Zakerberg mi nije prijatelj"

Uprkos otkrićima, Mask je više puta negirao bliskost sa Epstajnom. U intervjuu za Vaniti fer izjavio je: "Ne sećam se da sam ikoga upoznao sa Epstajnom jer ga nisam dovoljno dobro poznavao da bih to činio. Epstajn je očigledno jeziv, a Zakerberg mi nije prijatelj."