Slušaj vest

Istaknuta norveška ambasadorka Mona Jul (Juul) podneće ostavku zbog "ozbiljne greške u prosuđivanju" kada je reč o njenom kontaktu sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, saopštilo je danas norveško ministarstvo spoljnih poslova.

Ministarstvo je ranije ove nedelje suspendovalo Jul sa mesta ambasadorke u Jordanu i Iraku, dok traje interna istraga o vezama sa Epstinom.

Za njene kontakte sa njim saznalo se iz obimne dokumentacije koju su objavile američke vlasti.

"Kontakt Julove sa osuđenim seksualnim prestupnikom Epstinom pokazuje ozbiljnu grešku u prosuđivanju. Ovaj slučaj otežava da se obnovi poverenje koje ova funkcija zahteva", izjavio je norveški ministar spoljnih poslova Espen Bart Ajde (Barth Eide).

Jul, 66, bivša pomoćnica ministra u vladi, prethodno je predstavljala Norvešku kao ambasadorka u Izraelu, Velikoj Britaniji i pri Ujedinjenim nacijama, prenosi Rojters.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaEPSTAJN POVEO "VEOMA SLATKU" MLADU DEVOJKU SA BALKANA! Otišli zajedno u Bakingemsku palatu, objavljeni ŠOKANTNI detalji o dešavanjima te večeri (FOTO)
Džefri Epstajn
PlanetaFRANCUSKI MINISTAR KULTURE I NJEGOVA ĆERKA POD ISTRAGOM ZBOG VEZA SA EPSTINOM: Otkriveno više od 600 dopisivanja - isplivale dugogodišnje veze
epstinap01-ap.jpg
Pop kulturaNa pomen njegovog imena je "prebledela": Reakcija krajlice Kamile na pitanje o Epstajnu izazvala nove kontroverze
kraljica Kamila
PlanetaŠALILI SE O INCESTU NA RAČUN KRALJEVSKE PORODICE! Objavljena imejl prepiska Epstajna i POZNATOG političara iz 2013. godine! (FOTO)
Untitled-1.jpg