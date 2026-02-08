Slušaj vest

Dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi (53) osuđena je u Iranu na sedam i po godina zatvora, saopštile su danas njene pristalice i advokat.

Oni su dodali i da je u štrajku glađu od 2. februara. To je potvrdio i njen advokat Mostafa Nili u objavi na Iksu.

"Osuđena je na šest godina zatvora zbog 'udruživanja i zavere', godinu i po dana zbog propagande, kao i na dvogodišnju zabranu putovanja", napisao je on.

Iran se nije oglasio povodom ove presude.

Ona je uhapšena početkom 13. decembra prošle godine na komemoraciji jednom advokatu za ljudska prava koji je nađen mrtav.

Iako je na slobodi trebalo da bude samo tri nedelje, ostala je duže verovatno zato što su aktivisti i države Zapada vršili pritisak na Iran da ona ostane na slobodi.

Mohamadi je i dalje nastavila svoj aktivizam javnim protestima i gostovanjima u stranim medijima, uključujući demonstracije ispred teheranskog zatvora Evin, gde je bila držana.

Ona je više puta osuđivana i zatvarana u poslednjih 25 godina zbog svog angažovanja protiv obaveznog nošenja vela za žene u Iranu i protiv smrtne kazne. Provela je najveći deo poslednje decenije u zatvoru.