"PUNOPRAVNI VOJNI ODGOVOR U SLUČAJU NAPADA EVROPE NA RUSIJU - NA RASPOLAGANJU JE SVE!" Lavrov bez zadrške rekao kakav bi scenario bio!
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Ruska Federacija sprovodi specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini, ali da nema nameru da napada Evropu, jer za to, kako je rekao, "nema apsolutno nikakve potrebe".
Istovremeno, šef ruske diplomatije je naglasio televizijski kanal NTV da će, u slučaju napada evropskih država na Rusku Federaciju, uslediti "punopravni vojni odgovor".
Taj odgovor bi, prema njegovim rečima, bio dat svim sredstvima koja su Rusiji na raspolaganju, u skladu sa njenom zvaničnom strategijom odbrane.
U januaru je list Politiko objavio da su napori Francuske i Italije da obnove direktne pregovore sa Rusijom naišli na otpor Velike Britanije.
To, kako se tada pisalo, ukazuje na diplomatsko neslaganje unutar zapadne koalicije.
U članku se ističe da London insistira na pojačavanju pritiska na Moskvu, jer, prema toj oceni, upravo Kijev i njegovi saveznici treba da postavljaju uslove mirovnog rešenja sukoba u Ukrajini.
(Kurir.rs/Gazeta/P.V.)