Najmanje četiri osobe su nastradale u poplavama na severu Maroka.

U toj zemlji danima padaju obilne kiše zbog čega je mnogo ljudi evakuisano.

Tri deteta - devojčica i dva dečaka, stari od dve do 14 godina, i muškarac u tridesetim godinama poginuli su kada je njihov automobil odneo vodeni talas u selu blizu grada Tetuana, navodi se u saopštenju ministarstva unutrašnjih poslova.

Jedna osoba se vodi kao nestala.

Lokalne vlasti najavile su da će otvoriti istragu o događaju.Poplave su izazvane olujom nazvanom Marta, koji je stigla u Maroko tokom vikenda, a u nekim gradovima je padalo i do 92 milimetra kiše. Oluja Marta pogodila je i susednu Španiju i Portugal.

Nedavno je severnu Afriku i Iberijsko poluostrvo pogodila oluja Leonardo.