VENECUELA KAO DIVLJI ZAPAD! "UPERILI SU ORUŽJE I UBACILI GA U KOLA" Opozicionar otet par sati nakon izlaska iz zatvora, KRIVE DELSI, šta će reći Tramp? (FOTO)
Venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado, koja je zbog straha od hapšenja napustila tu latinoameričku zemlju, objavila je da je njen kolega iz opozicije Huan Pablo Gvanipa kidnapovan samo nekoliko sati nakon što je pušten iz zatvora.
Dobitnica Nobelove nagrade za mir, koja je to priznanje predala američkom predsedniku Donaldu Trampu, izjavila je da je Gvanipa, lider stranke Pravda na prvom mestu, sinoć otet u naselju Los Čoros u prestonici Karakasu.
- Teško naoružani ljudi obučeni u civilnu odeću stigli su u četiri vozila i silom ga odveli - napisala je Mačado rano jutros na društvenim mrežama.
Gvanipa je bivši potpredsednik Narodne skupštine, a proveo osam meseci u zatvoru i nakon toga bio jedan od nekoliko političkih zatvorenika puštenih na slobodu otkako su SAD po Trampovoj naredbi u januaru uhapsile dotadašnjeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura, koji je izveden pred sud u Njujorku.
Gvanipina stranka optužuje "represivne snage diktature"
Njegova stranka desnog centra saopštila je da su Gvanipu kidnapovale "represivne snage diktature" dok je bio na ulici.
U saopštenju se dodaje su da su oni koji su bili u pratnji Gvanipe rekli da je oružje kidnapera bilo upereno ka njihovoj grupi pre nego što je opozicionar ubačen u automobil.
- Smatraćemo (privremenu predsednicu) Delsi Rodrigez, (njenog brata i predsednika Narodne skupštine) Horhea Rodrigeza i (ministra policije) Diosdada Kabelja odgovornim ako se bilo šta desi Huanu Pablu - navela je Gvanipina stranka na društvenim mrežama.
Stranka Pravda na prvom mestu je takođe pozvala međunarodnu zajednicu da zahteva "hitno oslobađanje" Gvanipe i prekid "progona opozicije" koji vrši venecuelanska vlada.
Samo nekoliko sati ranije, Gvanipin sin Ramon je slavio oslobađanje svog oca na društvenim mrežama.
- Cela naša porodica će uskoro moći ponovo da se zagrli - napisao je on.
Prema navodima organizacije Foro Penal, koja pruža pomoć političkim zatvorenicima u Venecueli, Gvanipa je bio jedan od najmanje 30 ljudi koji su oslobođeni u nedelju.
Izabran za guvernera, pa optužen za terorizam
Vođa stranke Pravda na prvom mestu izabran je za guvernera regiona Zulija 2017, ali mu je zabranjeno da preuzme funkciju nakon što je odbio da položi zakletvu pred Madurovom Narodnom ustavotvornom skupštinom, koja je od te godine do 2020. bila zadužena za donošenje novog najvišeg pravnog akta zemlje.
Gvanipa se skrivao nakon što je optužen za terorizam i izdaju zbog osporavanja rezultata izbora 2024. godine.
Venecuelanske snage bezbednosti su ga pronašle i pritvorile u maju 2025. godine.
Opozicione snage i organizacije za ljudska prava kažu da su vlasti Venecuele pod Madurom godinama koristilw pritvaranje političkih zatvorenika kao sredstvo za gušenje nezadovoljstva naroda i ućutkivanje kritičara njegove vlade.
