Kandidat socijalista Antonio Žoze Seguro je na putu da ostvari pobedu na današnjim izborima za predsednika Portugala, pošto podaci sa biračkih mesta ukazuju da je dobio oko 70 odsto glasova, odnosno da ima ogromnu prednost u odnosu na desničarskog kandidata Andrea Venturu.

Tvrdi se da je Ventura osvojio oko 30 odsto glasova, što je bolje od rezultata njegove partije Čega, koja je na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima dobila manje od 23 odsto glasova.

Antonio Žoze Seguro
Antonio Žoze Seguro Foto: MIGUEL A. LOPES/LUSA

Uprkos današnjem porazu, četrdesettrogodišnji Ventura sada može da ističe rast popularnosti i uticaja ekstremne desnice, ne samo u Portugalu, več i u većem delu Evrope, navodi Rojters.

(Kurir.rs/FoNet)

