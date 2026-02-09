Slušaj vest

Partija Bumdžaitai tajlandskog premijera Anutina Čarnvirakula ostvarila je ubedljivu pobedu na danas održanim parlamentarnim izborima.

Time je otvorena mogućnost da stabilnija koalicija konačno okonča period dugotrajne političke nestabilnosti.

Anutin je raspisao vanredne izbore sredinom decembra, tokom pograničnog sukoba Tajlanda i Kambodže, potez za koji su politički analitičari ocenili da je konzervativni lider tempirao kako bi iskoristio rastući nacionalizam.

To se isplatilo premijeru koji je preuzeo vlast nakon što je premijerka Paetongtarn Šinavatra iz populističke Peu Tai partije smenjena zbog sukoba sa Kambodžom, da bi raspustio parlament manje od 100 dana kasnije.

On je rekao da je ovo pobeda za sve stanovnike Tajlanda, bez obzira da li su glasali ili ne.

"Moramo dati sve od sebe da služimo tajlandskom narodu u punom kapacitetu", rekao je na konferenciji, prenosi Rojters.

Anutin Čarnvirakul Foto: Sakchai Lalit/AP

Prema preliminarnim rezultatima Izborne komisije, sa gotovo 95 odsto obrađenih biračkih mesta, Bumdžaitai je osvojila oko 192 mesta u parlamentu koji broji 500 poslanika, dok je Narodna partija 117, a nekada dominantna Peu Tai 74.

Bilo je registrovano 53 miliona birača.

Parlamentarni izbori na Tajlandu Foto: Orawan Ekvitthayav/AP

Iako više od 50 stranaka učestvuje u izborima samo ove tri su imale odgovarajuću organizaciju na nacionalnom nivou i popularnost da mogu da dobiju pobednički mandat.

Kada je Anutin u decembru raspustio parlament, naveo je da funkcionalni problemi i sukobi među rivalskim partijama čine nemogućim vođenje manjinske vlade.