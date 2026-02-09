Koaliciji japanske premijerke dvotrećinska većina u parlamentu nakon vanrednih izbora, to predsednici vlade omogućava usvajanje zakona u Doćnjem domu čak i ako ih Gornji dom odbije
UBEDLJIV TRIJUMF
KOALICIJI JAPANSKE PREMIJERKE DVOTREĆINSKA VEĆINA U PARLAMENTU! Vanredni izbori doneli Sanae Takaiči snažan mandat za jačanje saveza s Amerikom (FOTO)
Japanska premijerka Sanae Takaiči ostvarila je ubedljivu pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima, osiguravši svojoj Liberalno-demokratskoj partiji (LDP) i koalicionom partneru Inovativnoj partiji Japana dvotrećinsku većinu u Donjem domu parlamenta.
Takaiči je time dobila snažan mandat za jačanje saveza sa SAD i ubrzavanje ekonomskih reformi.
Sanae Takaiči, nova premijerka Japana Foto: Daisuke Suzuki/Kyodo News, KIM KYUNG-HOON / POOL/REUTERS POOL
Prema najnovijim procenama, LDP i koalicioni partner osvojili su najmanje 310 mesta u Donjem domu, sa ukupno 465 poslaničkih mesta.
Dvotrećinska većina u Donjem domu omogućava usvajanje zakona čak i ako ih Gornji dom parlamenta odbije.
Američki predsednik Donald Tramp se u Tokiju sastao sa japanskom premijerkom Sanae Takaiči Foto: Franck Robichon/EPA Pool, Mark Schiefelbein/AP
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je pred vanredne izbore u Japanu da pruža "punu podršku" premijerki Takaiči.
(Kurir.rs/FoNet)
