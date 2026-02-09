Slušaj vest

Japanska premijerka Sanae Takaiči ostvarila je ubedljivu pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima, osiguravši svojoj Liberalno-demokratskoj partiji (LDP) i koalicionom partneru Inovativnoj partiji Japana dvotrećinsku većinu u Donjem domu parlamenta.

Takaiči je time dobila snažan mandat za jačanje saveza sa SAD i ubrzavanje ekonomskih reformi.

Sanae Takaiči, nova premijerka Japana Foto: Daisuke Suzuki/Kyodo News, KIM KYUNG-HOON / POOL/REUTERS POOL

Prema najnovijim procenama, LDP i koalicioni partner osvojili su najmanje 310 mesta u Donjem domu, sa ukupno 465 poslaničkih mesta.

Dvotrećinska većina u Donjem domu omogućava usvajanje zakona čak i ako ih Gornji dom parlamenta odbije.

Američki predsednik Donald Tramp se u Tokiju sastao sa japanskom premijerkom Sanae Takaiči Foto: Franck Robichon/EPA Pool, Mark Schiefelbein/AP

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je pred vanredne izbore u Japanu da pruža "punu podršku" premijerki Takaiči.

