(KMG) -- Kineska medijska grupacija (KMG) je u nedelju uspešno održala četvrtu probu za svoje gala veče Prolećnog festivala 2026. godine. Gala večer predstavlja besprekornu integraciju tradicionalne kineske kulture i međukulturnih razmena, unoseći nove ideje i svečanu, radosnu atmosferu koja širi toplinu proleća sa publikom širom sveta.

Nežna, ali živahna pesma, Ličun – što znači „Uspostavljanje proleća“ – hvata suštinu godišnjeg doba kroz slike kišnih kapi koje se slivaju niz krovove i semena koje izbijaju, simbolizujući vitalnost prirode. Dirljiva balada poetski prikazuje rast dece, uokvirujući te nežne trenutke poput filmskih scena kako bi odrazila protok vremena i veze ljubavi.

Dinamičan ulični ples kreativno reinterpretira različite muzičke instrumente, spajajući simfonijske ritmove sa elegantnom, ali razigranom koreografijom kako bi otelotvorio duh proleća.

Još jedan plesni komad spaja tradicionalne plesove iz različitih kultura, uključujući ples drvenih klompi etničke grupe Hani, ples Ači Mugua etničke grupe Lisu, španski flamenko i mađarski narodni ples. Njihovi raznovrsni stilovi ističu privlačnost globalnih plesnih tradicija.

Segment sa zvezdama uključuje Džekija Čena, Lajonela Ričija i druge umetnike koji nastupaju zajedno, a njihovo pevanje simbolizuje prekogranično iščekivanje radosne i prosperitetne nove godine.

Ove godine, događaji KMG-a „Preludijum za gala festivala proleća“ održani su u zemljama uključujući Sjedinjene Američke Države, Rusiju, Francusku, Italiju i razne afričke nacije. Kroz umetničke performanse, folklorna iskustva i kulturne pijace, ovi događaji su omogućili učesnicima da uživaju u kineskim kulturnim tradicijama, olakšavajući globalno širenje praznične i harmonične atmosfere festivala proleća.

Gala poziva publiku u zemlji i inostranstvu da proslavi Kinesku novu godinu, prihvatajući radosnu i prosperitetnu Godinu Konja sa zajedničkim duhom sreće i blagostanja.