Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je bivši američki predsednik Bil Klinton 1999. godine, tokom njegovog prvog mandata, tražio od Mađarske da kopneno napadne Srbiju kako bi otvorila drugi front u jeku rata na Kosovu i Metohiji.

Orban je tu tvrdnju izneo tokom vikenda na sastanku Fidesovih Digitalnih građanskih krugova u Sombathelju.

Prema Orbanovim rečima, Klinton je tražio da Mađarska napadne Srbiju ili da "barem puca na njih iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda". Orbanova vlada je to, kako tvrdi, odbila, a na izričit zahtev američkog predsednika odgovorili su sa "Ne, gospodine!".

"Da smo tada imali premijera koji je znao reći samo 'Da, gospodine', bili bismo u ratu do grla", zaključio je Orban.

"Pitao sam Klintona: Šta da radimo sa 300.000 Mađara koji žive u Vojvodini?"

Mađarski premijer kaže da je tada upitao Klintona šta bi se u tom slučaju dogodilo sa 300.000 Mađara koji žive u Vojvodini.

Tvrdi da je takođe upozorio Klintona kako se na paljbu sa jedne lokacije uzvraća vatrom, i upitao:

"Trebamo li da dopustimo bombardovanje Segedina, je li to plan? Ili Hodmezevazarhelja i Makoa?"

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp i mađarski premijer Viktor Orban Foto: Zoltan Fischer HANDOUT/Hungarian PM’s Press Office, Zoltan Fischer / HANDOUT/Hungarian Prime Minister's Offic

Orban je rekao da su se dogovorili da o tome lično razgovaraju na samitu NATO nedelju dana kasnije, ali tvrdi da Amerikanci to pitanje više nikada nisu spomenuli.

"Moguće je reći 'ne' kada za to imate hrabrosti", poručio je publici u Sombathelju. Dodao je kako će za nekoliko godina diplomatska istorija otkriti kojim su kanalima i informacijama uverili američkog predsednika da takav zahtev više nikada ne postavi.

"Nema dokaza za takav zahtev"

Na Orbanove reči reagovao je Aron Tabor, stručnjak za SAD i predavač na Univerzitetu Etveš Lorand. Napomenuo je da, iako su 1999. tokom rata na KiM postojali određeni planovi za kopnenu operaciju NATO, za njih nije bilo stvarne političke podrške i nema dokaza da je od Mađarske zatraženo da napadne Srbiju.

1/5 Vidi galeriju Hilari i Bil Klinton Foto: EPA Julia Demaree Nikhinson Pool, AP Shawn Thew, EPA Kenny Holston Pool

Tabor je takođe naveo da je Bil Klinton na samom početku bombardovanja Jugoslavije isključio mogućnost kopnene operacije kako bi smanjio američke i savezničke žrtve.

Iako se u Evropi tada govorilo o takvoj mogućnosti, a Vašington post je objavljivao slične planove, čelnici NATO su, prema tadašnjim izveštajima, kategorički poricali da planiraju kopneni napad.

Tabor podseća i da je u to vreme sam Viktor Orban izvestio parlament da su članice NATO smatrale kopnenu operaciju toliko nepotrebnom da uopšte nije uvrštena na dnevni red samita.