Dvojica muškaraca su priznala krivicu u neuspelom atentatu na ruskog generala, saopštila je ruska Federalna služba bezbednosti (FSB).

General Vladimir Aleksejev koji je u petak ranjen tokom atentata u Moskvi, povratio je svest posle operacije, navodi FSB.

Federalna služba bezbednosti tvrdi da su dvojica muškaraca, osumnjičenih za pucnjavu na Aleksejeva, jednog od najviših ruskih vojnoobaveštajnih zvaničnika, priznala da su delovala po naređenjima Službe bezbednosti Ukrajine.

Ukrajina je negirala bilo kakvu umešanost u pokušaj atentata u petak.

Rusija navodi da je osumnjičeni napadač, ruski državljanin rođen u Ukrajini, ispitan nakon što je izručen iz Dubaija.

I osumnjičeni saučesnik je ispitan, a Federalna služba bezbednosti saopštila je da su obojica priznala krivicu i iznela detalje o pucnjavi, koja je, kako se tvrdi, "izvršena u ime SBU".