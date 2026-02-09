OSUĐEN PO ZAKONU O NALCIONALNOJ BEZBEDNOSTI KOJI JE DONELA KINA

Džimi Laj, prodemokratski aktivista u Hongkongu, bivši medijski tajkun i snažan kritičar Pekinga, osuđen je danas na 20 godina zatvora u najdužoj kazni izrečenoj do sada po Zakonu o nacionalnoj bezbednosti koji je donela Kina i kojim su praktično ućutkani glasovi neslaganja u tom gradu.

Laj (78) u decembru je proglašen krivim za kovanje zavere i dosluh sa stranim silama da dovedu u opasnost nacionalnu bezbednost kao i za zaveru za objavljivanje pobunjeničkih članaka.

Maksimalna kazna za to delo bilo je doživotna kazna zatvora.

Zajedno sa njim osuđeni su i saoptuženi u tom predmetu, šest bivših zaposlenih u njegovom listu Epl dejli i dvoje aktivista, a oni su dobili zatvorske kazne između šest godina i tri meseca i 10 godina za optužbe vezane za dosluh sa stranim silama.

Laj je bio nasmejan i mahao svojim pristalicama kada je došao na izricanje kazne ali je pred odlazak iz sudnice izgledao ozbiljno, a neki u publici su plakali.

Upitan da li će se žaliti njegov advokat Robert Pang rekao jeda nema komentar.

Hapšenje i suđenje prodemokratskom Laju izazvalo je zabrinutost oko slabljenja sloboda medija u nekadašnjem uporištu medijske slobode u Aziji.

Vlada insistira da slučaj nema nikakve veze sa slobodom medija, navodeći da su optuženi godinama koristili izveštavanje da počine dela koja su nanela štetu Kini i Hongkongu.

Laj je bio jedan od prvih istaknutih ličnosti koji je uhapšen po bezbednosnom zakonu iz 2020. godine.

Džimi Laj Foto: JEROME FAVRE/EPA

U roku od godinu dana neki od vodećin novinara Epl dejlija takođe je uhapšeno i list je ugašen u junu 2021. godine.

Lajova presuda bi mogla da poveća diplomatske tenzije između Pekinga i stranih vlada koje su kritikovale njegovu osudu i kaznu, prenosi agencija AP.

Predsednik SAD Donald Tramp koji treba da poseti Kinu u aprilu rekao je da se oseća "jako loše" zbog presude i rekao je da je razgovarao sa kineskim liderom Si Đinpingom o Laju i pitao ga da razmotri njegovor oslobađanje.

Vlada britanskog premijera Kira Starmera takođe je pozvala na oslobađanje Laja koji je britanski državljanin.

Britanska ministarka za spoljne poslove Ivet Kuper nazvala je suđenje "politički motivisanim" i rekla da je izrečena kazna jednaka doživotnoj kazni zatvora.

Australijska ministarka spoljnih poslova Peni Vong rekla je da je njena vlada jako zabrinuta zbot presuda.

Lajev sin Sebastijan rekao je u saopštenju da je "drakonska" zatvorska kazna jako teška za njegovu porodicu i da predstavlja pretnju za život za njegovog oca.

"Ona znači potpuno uništenje hongkonškog pravnog sistema i kraj pravde", rekao je on.

Lider Hongkonga Džon Li rekao je da Lajeva kazna pokazuje vladavinu prava, navodeći da se radi o ozbiljnim zločinima i da kazna "donosi veliko zadovoljstvo narodu".

Laj je osnovao Epl dejli 1995. godine, dve godine pre nego što je ta bivša britanska kolonija vraćena pod vladavinu Kine.

Džimi Laj Foto: JEROME FAVRE/EPA

List je bio poznat po svojim kritičnim izveštajima o vladama u Hongkong i Pekingu.

Zatvaranje lista 2021. godine šokiralo je lokalnu medijsku scenu.

Laj je uhapšen je u avgustu 2020. na osnovu bezbednosnog zakona koji je korišćen u suzbijanju mnogih vodećih hongkonških aktivista.

U presudi troje sudija koje je odobrila vlada napisali su da je početna tačka Lajove presude proširena zato što su ustanovili da je on organizator zavera.

Oni su takođe rekli da su umanjili kaznu jel su prihvatili da će njegove godine, zdravstveno stanje i boravak u samici biti teži za njega nego za druge zatvorenike.

"Laj je bez sumnje glavni organizator sve tri zavere pod optužnicom i prema tome zaslužuje težu kaznu. Što se drugih saoptuženih tiče teško je razlikovati njihovu relativnu krivicu", rekle su sudije u obrazloženju presude.

Džimi Laj Foto: JEROME FAVRE/EPA

Bivši zaposleni u Epl dejliju i aktivisti uključeni u Lajov slučaj su se izjasnili krivim, što je pomoglo da se njihove presude smanje. Oni su ranije priznali optužbu tužilaštva prema kojom su oni pravili zaveru sa Lajem da traže od stranih sila da uvedu sankcije ili blokade, ili da sprovode druge neprijateljske aktivnossti protiv Hongkonga i Kine.

Njihove presude su delimično bile smanjene i zato što su služili kao svedoci optužbe i sudije su rekle da su njihovi dokazi "znatno" doprineli donošenju presude protiv Laja.

Hongkong je bio 140. od 180 teritorija po indeksu o slobodi medija organizacije Reporteri bez granica 2025. godine, daleko od 18. mesta na kome je bio 2002. godine.

Direktorka nevladine organizacije Hjuman rajts voč za Aziju Elejn Pirson rekla je da je stroga 20-ogodišnja kazna zapravo jednaka smrtnoj kazni i ocenila da je ona "svirepa i nepravedna".