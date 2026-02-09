Slušaj vest

Izraelski borbeni avioni su podignuti kako bi presreli let kompanije Vizer, dok je panika zahvatila putničku kabinu.

Avion na letu W95301 leteo je iz Londona (Luton) za aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu u nedelju popodne, kada je jedan putnik navodno primetio ono što je izgledalo kao preteća poruka na mobilnom telefonu. Izraelski mediji navode da je telefon pripadao jednom ultraortodoksnom paru.

Ispostavilo se da takozvana pretnja nije bila ništa drugo do naziv Wi-Fi hotpspot mreže, koji je sin ovog para promenio u arapsku reč za "Terorista". Ovo otkriće je odmah izazvalo alarm.

U roku od nekoliko minuta, izraelsko ratno vazduhoplovstvo podiglo je nekoliko borbenih aviona koji su se približili putničkom avionu i ispratili ga prema Izraelu. Podaci sa servisa Flajtradar kasnije su pokazali da je avion napravio tri kruga iznad Sredozemnog mora, južno od Kipra, dok su bezbednosne službe procenjivale situaciju u vazduhu.

Avion je na kraju bezbedno sproveden do aerodroma Ben Gurion u Izraelu, gde su putnike dočekali psi tragači za eksplozivom. Svaki putnik i njihove stvari su detaljno pretreseni.

Portparol Izraelske uprave aerodroma potvrdio je da je uzbuna bila neosnovana, izjavivši za Tajms of Izrael: „Avion je sleteo i utvrđeno je da nije bilo stvarnog incidenta.“