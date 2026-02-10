ZAPLENJENO 1,4 TONE KOKAINA! Francuska ratna mornarica reagovala u Atlantiku, narko-kartel ostao bez 40 miliona evra!
Fregata ratne mornarice Francuske zaplenila je skoro 1,4 tone kokaina u Atlantiku, preneo je portal Frans info, pozivajući se na izvore bliske istrazi.
U nedelju, 1. februara, fregata francuske Ratne mornarice izvršila je zaplenu skoro 1,4 tone kokaina – preciznije 1.375 kg – u Atlantskom okeanu.
Vrednost robe procenjena je na 40 miliona evra.
Droga se nalazila na ribarskom brodu koji je dolazio iz Južne Amerike, a presretnut je zahvaljujući međunarodnim obaveštajnim podacima.
Umešane osobe predate su brazilskim vlastima tokom usputnog pristajanja fregate u Brazilu.
Količine droge zaplenjene u blizini Antila, pretežno kokaina, dostigle su rekordan nivo 2025. godine, sa skoro 36 presretnutih tona, u poređenju sa 28 tona prethodne godine, navodi se u nedavnom saopštenju Oružanih snaga na Antilima (FAA).
