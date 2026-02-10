Slušaj vest

Fregata ratne mornarice Francuske zaplenila je skoro 1,4 tone kokaina u Atlantiku, preneo je portal Frans info, pozivajući se na izvore bliske istrazi.

U nedelju, 1. februara, fregata francuske Ratne mornarice izvršila je zaplenu skoro 1,4 tone kokaina – preciznije 1.375 kg – u Atlantskom okeanu.

Vrednost robe procenjena je na 40 miliona evra.

Droga se nalazila na ribarskom brodu koji je dolazio iz Južne Amerike, a presretnut je zahvaljujući međunarodnim obaveštajnim podacima.

Umešane osobe predate su brazilskim vlastima tokom usputnog pristajanja fregate u Brazilu.