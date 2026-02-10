Slušaj vest

Fregata ratne mornarice Francuske zaplenila je skoro 1,4 tone kokaina u Atlantiku, preneo je portal Frans info, pozivajući se na izvore bliske istrazi.

U nedelju, 1. februara, fregata francuske Ratne mornarice izvršila je zaplenu skoro 1,4 tone kokaina – preciznije 1.375 kg – u Atlantskom okeanu.

Vrednost robe procenjena je na 40 miliona evra.

Droga se nalazila na ribarskom brodu koji je dolazio iz Južne Amerike, a presretnut je zahvaljujući međunarodnim obaveštajnim podacima.

Umešane osobe predate su brazilskim vlastima tokom usputnog pristajanja fregate u Brazilu.

Količine droge zaplenjene u blizini Antila, pretežno kokaina, dostigle su rekordan nivo 2025. godine, sa skoro 36 presretnutih tona, u poređenju sa 28 tona prethodne godine, navodi se u nedavnom saopštenju Oružanih snaga na Antilima (FAA).

(Kurir.rs/FranceInfo/P.V.)

Ne propustitePlanetaŠOK NA AERODROMU, DEVOJCI U ORGANIZMU NAŠLI 121 KAPSULU HEROINA I KOKAINA: Policiji odmah postala sumnjiva zbog JEDNE STVARI - evo zašto su je zaustavili
jovna03-epa-giuseppe-lami.jpg
PlanetaPRESRETNUTA NARKO-PODMORNICA S 9 TONA KOKAINA, IŠLA KA EVROPI! Najveća zaplena u istoriji Portugala, droga vredna čak 600 MILIONA EVRA! (FOTO/VIDEO)
narko podmornica.jpg
Bosna i HercegovinaPRONAĐENA DVA KILOGRAMA KOKAINA! U akciji SIPA uhapšene tri osobe, oduzeti im i drugi predmeti
2025-04-23 20_30_21-Видео запис _ Facebook.png
HrvatskaMUNJEVITA AKCIJA POLICIJE U SPLITU: Pao mladić (24), kod sebe imao ogromne količine droge vredne više od 200.000 EVRA, a to nije sve (FOTO)
Droga Zaplena Hrvatska