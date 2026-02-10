Slušaj vest

Švedska predlaže mogućnost deportacije ubica, silovatelja i drugih kriminalaca koji počine teško nasilje a nisu državljani EU i ministar za migracije te zemlje Johan Forsel pozvao je kolege da podrže reformu međunarodnih konvencija kako bi se to omogućilo.

Plan je da se osigura da kriminalci mogu da budu vraćeni u zemlju porekla, čak i kada tome na putu stoje smernice Agencije UN za izbeglice (UNHCR).

Švedska koaliciona vlada desnog centra uvešće na proleće nove mere osmišljene da dovedu do šestostrukog povećanja povratka migranata, rekao je danas Forsel za briselski portal Politiko.

Forsel je rekao i da međunarodne konvencije ograničavaju ono što može da se uradi, "posebno kada ljudi sa statusom izbeglice počine silovanje ili druge oblike teškog seksualnog nasilja".

On je rekao da konvencija o izbeglicama dozvoljava proterivanje izbeglica ako su počinili posebno teško krivično delo i predstavljaju opasnost po nacionalnu bezbednost članice EU.

"Silovanje je primer posebno teškog krivičnog dela ali smernice UNHCR... zahtevaju individualnu procenu karakteristika zločina kako bi se utvrdilo da li je posebno težak ili ne", rekao je švedski ministar, preneo je Politiko.

Cilj švedske inicijative je preispitivanje smernica UNHCR tako da se silovanje i drugi oblici teškog seksualnog nasilja uvek smatraju posebno teškim krivičnim delom.

Inače, Evropski parlament sutra će glasati o novim pravilima za uspostavljanje liste sigurnih zemalja u koje bi odbijeni tražioci azila lako mogli da budu vraćeni, bez dugotrajnih procesa preispitivanja.

Glasanje će pokazati i listu bezbednih trećih zemalja koje bi mogle da posluže kao centri za povratak migranata.

Istovremeno će evroposlanici razgovarati o humanitarnim krizama u Siriji, Sudanu i Demokratskoj Republici Kongo koje su naterale civile da napuste domove i potraže bezbednost u inostranstvu.