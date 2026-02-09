Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države upravo menjaju svoj pristup Maliju, Nigeru i Burkini Faso dok Rusija širi prisustvo svog Afričkog korpusa u regionu Sahela.

To navodi Dojče vele koji podseća da je Abdulaje Diop, ministar spoljnih poslova Malija, ugostio prošlog ponedeljka visokog američkog zvaničnika kako bi se utvrdio „novi kurs“ u odnosima između SAD i zemlje kojom upravlja vojna hunta.

Nik Čeker, koji predvodi Biro za afrička pitanja u Stejt departmentu, ponovio je da Vašington poštuje suverenitet Malija.

Uoči Čekerove posete, Biro je na društvenoj mreži X saopštio da se SAD raduju i „konsultacijama sa drugim vladama u regionu, uključujući Burkinu Faso i Niger, o zajedničkim bezbednosnim i ekonomskim interesima“.

Od 2020. do 2023. godine izabrani civilni predsednici Malija, Burkine Faso i Nigera svrgnuti su u nizu vojnih udara, što je administraciju tadašnjeg američkog predsednika Džoa Bajdena navelo da ograniči vojnu saradnju sa tim zemljama.

U oktobru je Masad Bulos, viši savetnik za arapska i afrička pitanja u administraciji aktuelnog američkog predsednika Donalda Trampa, u intervjuu za francuski list Mond izjavio da je demokratija „vrednost koja se ceni", ali da više nije uslov za uspostavljanje odnosa.

Takav stav kritikovao je Rid Brodi, jedan od advokata svrgnutog predsednika Nigera Mohameda Bazuma.

„Nažalost, demokratija i ljudska prava nisu ono što je važno za administraciju Donalda Trampa“, rekao je Brodi za Dojče vele.

„Greške prethodne politike"

„Jasno je da se SAD trenutno ne bave pitanjem demokratije u Sahelu“, izjavio je Ulf Lesing, direktor programa za Sahel u Fondaciji Konrad Adenauer, bliskoj nemačkim demohrišćanima. „Usvojen je pragmatičan pristup.“

Američki zvaničnici, kako navodi, ističu da žele da isprave „greške prethodne politike“.

Mali, Niger i Burkina Faso u međuvremenu su prekinuli ili znatno smanjili odnose sa bivšom kolonijalnom silom Francuskom i drugim zapadnim partnerima, okrenuvši se Rusiji.

Region Sahela obeležen narandžastom bojom Foto: Shutterstock

Te zemlje su istupile i iz Ekonomske zajednice zapadnoafričkih država (ECOWAS) i formirale sopstvenu konfederaciju – Alijansu država Sahela (AES).

„Pozitivno je to što SAD nude državama AES-a, koje su Francuska i Evropska unija nastojale da predstave kao međunarodne parije, mogućnost pregovora i dijaloga“, rekao je za Dojče vele dr Gnaka Lagoke, predavač istorije i panafrikanistike na Univerzitetu Linkoln u Pensilvaniji.

On je dodao da se time, bilo u okviru odnosa Zapada i zemalja BRIKS-a, državama Afrike ostavlja mogućnost izbora.

„SAD pokušavaju da iskoriste tenzije u odnosima sa Evropskom unijom kako bi ostvarile sopstvene interese, što bi moglo koristiti državama AES-a“, ocenio je Lagoke.

Prema Lesingovim rečima, vojne vlasti u tim zemljama uživaju izvesnu podršku, naročito među mlađim stanovništvom, koje ne želi povratak starim elitama.

„Ljudi to stavljaju kao profilne fotografije na Votsapu. Doživljavaju to kao sopstveno dostignuće, što je dovelo do stvaranja novog identiteta“, naveo je on.

Raspuštanje političkih stranaka u Burkini Faso

U januaru je vojna vlast u Burkini Faso raspustila sve političke stranke, što, prema oceni analitičara, ne predstavlja značajnu promenu.

„Veliki broj političkih grupacija pokazao se nespojivim sa stvarnim težnjama stanovništva i strateškim izazovima, naročito u oblasti bezbednosti“, izjavio je za Dojče vele ministar unutrašnjih poslova Emil Zerbo.

Foto: Shutterstock

Delovanje političkih stranaka ionako je bilo zabranjeno od vojnog udara u septembru 2022. godine.

Politikolog Musa Dijao sa Univerziteta Gaston Berže u Sen-Luiju u Senegalu kaže da ga ova odluka ne iznenađuje.

„Specijalni režimi ne prihvataju opoziciju i ne trpe političke aktere koji žele da sprovode sopstvene programe. Mali i Niger slede istu logiku. To je samo alibi“, ocenio je Dijao.

Napadi u Nigeru i Maliju

Mali se od 2012. godine nalazi u ozbiljnoj bezbednosnoj krizi.

Vojska vodi borbu protiv terorističkih grupa, pre svega protiv ISWAP-a, zapadnoafričke frakcije Islamske države, i Al Kaidi bliskog JNIM-a (Grupa za podršku islamu i muslimanima).

Vojna hunta obećala je da će suzbiti pobunu, ali se napadi uprkos tome nastavljaju.

Čekerova poseta dolazi u trenutku kada Rusija širi svoj uticaj u regionu, uključujući i raspoređivanje snaga Afričkog korpusa.

Niger Foto: Balima Boureima / AFP / Profimedia

Kao primer navodi se januarski napad na aerodrom u glavnom gradu Nigera, Nijameju, za koji je odgovornost preuzeo ISWAP.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su Afrički korpus Ministarstva odbrane Rusije i oružane snage Nigera zajednički odbili napad, neutralisali oko 20 terorista i zaplenili njihovu opremu i naoružanje.

Dodaje se da će Rusija nastaviti da doprinosi jačanju regionalne bezbednosti, uključujući obuku vojnog i policijskog osoblja.

U Maliju je nedavno izveden još jedan napad JNIM-a.

Mali Foto: HOGP/French Military

U napadu na konvoj cisterni ubijeno je najmanje 15 vozača, naveli su izvori za agenciju AFP.

Prema tim navodima, napad je predstavljao odmazdu zbog toga što su vozači, uprkos blokadi, prevozili gorivo ka Bamaku.

Cilj JNIM-a je da blokadom snabdevanja izazove nestašice i destabilizuje ekonomiju zemlje.

SAD traže značajniju ulogu u Sahelu

„SAD vide da se džihadističke grupe sve dublje ukorenjuju u Sahelu“, rekao je za AFP diplomata američke ambasade u Bamaku, koji je želeo da ostane anoniman.

1/7 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp potpisao osnivačku povelju Odbora za mir Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia, Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Jedan malijski diplomata izjavio je, takođe pod uslovom anonimnosti, da je američki izaslanik „došao da ponudi saradnju državama AES-a i da ispita pod kojim uslovima bi SAD mogle da se uključe u borbu protiv džihadista u regionu“.

Države AES-a raspolažu značajnim rudnim bogatstvima: zlatom i litijumom u Maliju, uranijumom u Nigeru i zlatom u Burkini Faso.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Lesing ocenjuje da bi administracija Donalda Trampa verovatno očekivala nešto zauzvrat.

„Međutim, teško je zamisliti direktnu razmenu po principu: dajte nam rudna bogatstva, a zauzvrat dobijate oružje ili satelitsko izviđanje“, rekao je on, dodajući da su korupcija i bezbednosni rizici do sada odvraćali američke rudarske kompanije od ulaganja u te zemlje.

Uloga Evropske unije u Sahelu

Situacija u Sahelu je „veoma složena“, ocenio je Julijan Bergman, stručnjak za odnose Evropske unije i Afrike u Nemačkom institutu za razvoj i održivost (IDOS) u Bonu.

„Na primeru Malija vidi se da se Francuska povukla u vojnom smislu, ali je i dalje prisutna kroz razvojne projekte", naveo je Bergman.

I druge članice EU, uključujući Nemačku, i dalje su aktivne u regionu, dok se Švedska povukla.

1/10 Vidi galeriju Sastanak nemačkog kancelara Fridriha Merca i francuskog predsednika Emanuela Makrona u Berlinu Foto: CHRISTIAN MANG / POOL/GETTY IMAGES POOL

Prema njegovim rečima, Brisel bi mogao da povrati uticaj samo kroz jedinstvenu strategiju, što zahteva političku volju svih država članica.

„Da li je to realno, imajući u vidu sadašnji fokus Evrope na bezbednosna pitanja, pre svega rat u Ukrajini, ostaje otvoreno pitanje“, zaključio je Bergman.

„Nažalost, Evropa se trenutno nalazi u slaboj poziciji. Velike krize odvijaju se bez njenog stvarnog učešća“, ocenio je Lesing.