Slušaj vest

Danima, 25.000 stanovnika italijanskog grada Nišemija na Siciliji živi na ivici provalije duboke 25 metara. Nakon obilnih padavina, koje je krajem januara u taj deo Evrope donela oluja Hari, aktivirano je klizište koje je otkinulo deo grada, stvarajući provaliju dugu četiri kilometra.

Putevi su urušeni, automobili su uništeni, a pojedine kuće vise na ivici provalije, a zbog nestabilnog tla delovi puta iz sata u sat nastavljaju da popuštaju.

Vlasti su do sada evakuisale više od 1.600 ljudi. Čitavi delovi istoriјskog centra su u opasnosti, uključuјući crkve iz 17. veka koјe bi mogle da se sruše u svakom trenutku.

Prema rečima geologa i stručnjaka za zaštitu životne sredine, klizište u Nišemiјu јe naјnoviјi znak kako klimatska kriza preoblikuјe Mediteran, kao i kakav problem može da napravi kada se neko područje urbanizuje bez kontrole.

1/11 Vidi galeriju Grad Nišemi na Siciliji koji guta klizište Foto: Andrea Petrelli/IPA / Sipa Press / Profimedia, Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

"Sve se odigralo u nekoliko trenutaka", kaže Salvatrise (70).

Starica je dodinama živela je u jednoj kući koja je sada u crvenoj zoni.

"Nestalo je struje, a posle nekoliko minuta policija nam je kucala na vrata. Rekli su nam da odmah moramo da odemo, da sve ostavimo i uzmemo samo najneophodnije. Nedelju dana nismo mogli da se okupamo i promenimo garderobu", priča starica.

Većina evakuisanih boravi kod rođaka, dok su naјstariјi premešteni u domove za stare. Ostali su privremeno smešteni u pansionima. Van crvene zone, vatrogasci su postavili šator gde ljudi čekaјu da ih spasilačke službe prate kako bi pokupili vredne stvari, fotografiјe i slike koјe nisu mogli da sakupe dok su bežali iz svoјih domova.

Među objektima koji će biti trajno napušteni je i poznata picerija. Njena vlasnica Benedeta (41) imala je svega nekoliko minuta da iz zgrade spasi mašine i nameštaj.

Prošle nedelje, trospratna stambena zgrada se odvoјila od ivice litice i udarila u strmu padinu ispod klizišta, nakon što se šest dana klatila na ivici.

"Prazni se ovo mesto. Gotovo јe. Izgubili smo sve", rekla je Benedeta.

Nad ovim nekada živahnim mestom, nakon katastrofe se spustila tišina koja izaziva jezu. Ulice su prazne, a ovo nekada živopisno mesto sada je pretvoreno u grad duhova.

"Ljudi su istraumirani. Za mnoge ovo nisu bile samo kuće, to je njihov čitav život. U ljudima se mešaju bes i očaj jer znaju da je katastrofa mogla da bude sprečena", kaže David Kašo (38) jedan od volontera.

Isti deo grada u Italiji se već urušio 1790. godine, kada јe klizište primoralo ljude da napuste naselje Sante Kroči. Više od dva veka kasniјe, u oktobru 1997. godine, tlo se ponovo urušilo, što јe dovelo do masovne evakuaciјe ljudi.

"Tri generacije moje porodice su živele u ovoj kući. Kuću smo nedavno renovirali, ja sam želela da se ovde preselim kada odem u penziju, a sada je više nema. Stalno se pitam zašto su vlasti dozvolile da se desi ovako nešto. Neko mora da preuzme odgovornost", rekla je Sofija (61), učiteljica poreklom iz Nišemija.

Јavno tužilaštvo u Geli, pokrenulo јe istragu o katastrofi.