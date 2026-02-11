Slušaj vest

Američko Ministarstvo pravde objavilo je milione dokumenata povezanih sa pokojnim osuđenim pedofilom Džefrijem Epstajnom. U tim dokumentima, pojavilo se mnoštvo žena, koje su svedočile seksualnom zlostavljanju od strane pedofila.

Devojka koja je "radila" za Epstajna dala je zvaničan intervju u Njujorku u prisustvu tužilaca i federalnih agenata, u okviru sporazuma o saradnji.

Rođena je u Brazilu, a u Sjedinjene Države došla je kao dete. Detinjstvo joj je bilo obeleženo teškim porodičnim zlostavljanjem - navela je da ju je očuh seksualno zlostavljao od ranog uzrasta.

Iako je njena majka jednom zatekla očuha, reakcija sistema je bila slaba: očuh je, prema njenim rečima, dobio kratku zatvorsku kaznu i uslovnu slobodu. Zbog toga je imala narušen odnos sa majkom i napustila je porodični dom kao veoma mlada.

Tokom ranih tinejdžerskih godina počela je da radi različite poslove, uključujući rad u restoranima i noćnim klubovima, i na kraju je napustila školu. Kasnije se zaposlila u jednom klubu, gde je godinama radila i napredovala do pozicije menadžera za VIP goste.

Kao veoma mlada devojka upoznala je drugu ženu koja joj je rekla da poznaje "bogatog čoveka" po imenu Džefri Epstajn. Ta žena joj je ponudila posao za koji je rekla da uključuje odlazak u Epštajnovu kuću i pružanje "masaža", uz obećanje lake i brze zarade. Rečeno joj je da je to "jednostavan posao", da ne uključuje odnos, i da se za to dobija nekoliko stotina dolara po dolasku.

Motivisana finansijskim teškoćama, pristala je. Takođe joj je objašnjeno da bi mogla više da zarađuje ako dovodi druge devojke, jer je Epstajn, kako joj je rečeno, stalno tražio nove devojke. Na taj način je postepeno uvučena u sistem u kojem se od nje očekivalo da učestvuje i da pomaže u regrutovanju drugih.

Posebna soba namenjena za "masaže"

Opisala je svoj prvi odlazak u Epštajnovu kuću kao zastrašujuće iskustvo:

- Kuća je bila veoma velika, atmosfera neprijatna, a prostorije su bile uređene na način koji joj je bio uznemirujući - istakla je ona.

Nakon što je odvedena u posebnu sobu namenjenu za "masaže", Epštajn je ušao i situacija je postala drugačija od onoga što joj je prethodno predstavljeno.

Shvatila je da je posao zapravo seksualno iskorišćavanje, a ne masaža, i da se od nje tražilo više nego što joj je prvobitno rečeno. Taj obrazac se, prema njenim rečima, ponavljao, a ceo sistem je bio zasnovan na manipulaciji, novcu i dovođenju novih devojaka.

Otišla je u sobu za "masažu" gde je Epstajn bio prisutan. On je, prema njenim rečima, tražio od nje da mu pruži "masažu", ali se tokom vremena pokazalo da je situacija bila seksualne prirode.

Navodi da je Epštajn bio prisutan u sobi dok je primao telefonske pozive, a u toku "masaže" dolazilo je do neprimerenih dodira i seksualnog iskorišćavanja. Devojka je rekla da joj je on postavljao pitanja o njenim godinama i o tome da li bi mogla da dovede druge devojke, sugerišući da bi mogla da regrutuje nove devojke za iste aktivnosti, ali mlađe.

Takođe je opisala da je u kući bilo više zaposlenih ljudi, služavki i batlera, koji su radili za Epstajna i pomagali u organizaciji tih susreta, što je doprinosilo sistemskoj kontroli i upravljanju situacijom. Od devojke je očekivano da dovodi druge devojke kako bi zaradila više. Tokom tih poseta primala je između 600 i 900 dolara nedeljno.

Žena je izjavila da je u početku sama odlazila kod njega na navodne "masaže":

- Govorio mi je da mu ne dovodim devojke starije od 18 godina - kaže ona.

"Nije voleo šminku i silikone"

U svom iskazu, ona je navela da su mnoge od devojaka koje je dovodila imale slične probleme u porodici i da su često dolazile iz ranjivih okruženja. Dovela je između 20 i 50 devojaka, od kojih su se mnoge vraćale više puta ili dolazile po direktnom pozivu:

- U sobi za masažu je nad njima koristio vibrator. Uvek je bio u beloj košulji. Dodirivao ih je dok su bile u donjem vešu. Govorila sam devojkama da ne oblače farmerke i da budu jednostavno obučene, Epstajn nije voleo veliku količinu šminke na devojci, već prirodne i mlade devojke. Govorio je da ne želi devojke sa ugrađenim silikonima u grudima.

Imao je jasno definisane preferencije u pogledu devojaka koje prima, a novac koji je davao koristio se kao motivacija i nagrada. Svedokinja je takođe navela da je u kući postojala određena oprema i nameštaj, a ponekad su se koristile i droge, koje su služile kao način da se olakša prisustvo i uključenost devojaka u aktivnosti.

Kaže da je postojala jasna organizacija u kući: sekretarica po imenu Lesli zakazivala je termine i obaveštavala je kada je Epštajn u gradu, dok su zaposleni pomagali u raspoređivanju aktivnosti. Ona je dovodila i druge devojke u kuću, a mnoge su dolazile više puta ili po direktnom pozivu.

Iskaz pokazuje strukturisan obrazac regrutovanja i organizovanja devojaka u kući, uz stalni nadzor i koordinaciju od strane zaposlenih, dok je finansijska nagrada korišćena kao sredstvo kontrole i motivacije.

Prekid kontakta sa Epstajnom

Prema iskazu svedokinje, ona nikada nije putovala sa Epsteinom niti komunicirala s njim van njegovog doma. Prestala je da ga posećuje i masira kada je imala oko 17 godina, kada je počela da radi u kafiću i shvatila da više nije u starosnom periodu koji je Epstajn želeo. Takođe, nije više mogla da regrutuje mlađe devojke u dobi od 13 i 14 godina.

Kasnije, dok je imala između 17 i 19 godina i živela sa svojim tadašnjim dečkom, dva FBI agenta su posetila njihov dom. FBI je želeo razgovor s njom, a Epštajn joj je savetovao da sve govori istinito i da ima advokata za podršku. Nakon tog susreta, ona više nije bila u direktnom kontaktu sa njim, iako su neki kontakti preko društvenih mreža postojali, bez razgovora o njemu ili njegovim aktivnostima.

Svedokinja je opisala da je sada trudna i da ima neke porodične izazove.

