Kremlj je danas saopštio da je situacija sa gorivom na Kubi kritična i ocenio da američka politika „gušenja“ kubanske ekonomije izaziva ozbiljne teškoće, prenosi Rojters.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je novinarima da Moskva održava intenzivne kontakte sa kubanskim vlastima diplomatskim i drugim kanalima, navodeći da je Rusija svesna razmera energetske krize na tom karipskom ostrvu.

"Situacija na Kubi je zaista kritična. Taktika gušenja koju primenjuju SAD stvara brojne poteškoće za zemlju i sa našim kubanskim prijateljima razgovaramo o načinima za rešavanje tih problema ili barem o pružanju sve moguće pomoći", rekao je Peskov.

Njegova izjava usledila je nakon što je kubanska vlada predstavila plan racionalizacije potrošnje goriva i zaštite ključnih usluga, u nastojanju da ublaži produbljenu energetsku krizu, uprkos naporima SAD da prekinu isporuke nafte Kubi.

Peskov je odgovarao i na pitanja o izveštajima o nestašici avionskog goriva i mogućim posledicama po ruske turiste koji napuštaju Kubu, dugogodišnju saveznicu Moskve.

Ruski ambasador na Kubi Viktor Koroneli izjavio je prošle nedelje za državnu agenciju RIA da je Rusija poslednjih godina u više navrata snabdevala Kubu naftom i da će to činiti i ubuduće.

Sjedinjene Američke Države su ranije proglasile Kubu "neuobičajenom i vanrednom pretnjom" po nacionalnu bezbednost SAD.