"SITUACIJA SA GORIVOM NA KUBI KRITIČNA" Kremlj optužio Ameriku da primenjuje "taktiku gušenja" Havane, kreće plan racionalizacije potrošnje na karipskom ostrvu
Kremlj je danas saopštio da je situacija sa gorivom na Kubi kritična i ocenio da američka politika „gušenja“ kubanske ekonomije izaziva ozbiljne teškoće, prenosi Rojters.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je novinarima da Moskva održava intenzivne kontakte sa kubanskim vlastima diplomatskim i drugim kanalima, navodeći da je Rusija svesna razmera energetske krize na tom karipskom ostrvu.
"Situacija na Kubi je zaista kritična. Taktika gušenja koju primenjuju SAD stvara brojne poteškoće za zemlju i sa našim kubanskim prijateljima razgovaramo o načinima za rešavanje tih problema ili barem o pružanju sve moguće pomoći", rekao je Peskov.
Njegova izjava usledila je nakon što je kubanska vlada predstavila plan racionalizacije potrošnje goriva i zaštite ključnih usluga, u nastojanju da ublaži produbljenu energetsku krizu, uprkos naporima SAD da prekinu isporuke nafte Kubi.
Peskov je odgovarao i na pitanja o izveštajima o nestašici avionskog goriva i mogućim posledicama po ruske turiste koji napuštaju Kubu, dugogodišnju saveznicu Moskve.
Ruski ambasador na Kubi Viktor Koroneli izjavio je prošle nedelje za državnu agenciju RIA da je Rusija poslednjih godina u više navrata snabdevala Kubu naftom i da će to činiti i ubuduće.
Sjedinjene Američke Države su ranije proglasile Kubu "neuobičajenom i vanrednom pretnjom" po nacionalnu bezbednost SAD.
(Kurir.rs/FoNet)