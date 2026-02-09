VRATIO SE NA STARO

VRATIO SE NA STARO

Slušaj vest

Predsednik Francuske Emanuel Makron skinuo je naočare za sunce!

On se, nakon nekoliko nedelja, pojavio u javnosti bez naočara, koje su bile tema na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu prošlog meseca.

Donald Tramp iskoristio je priliku da mu se podsmeva, a na njegov račun se našalio i premijer Velike Britanije Kir Starmer.

Međutim, Makron je, kada se prvi put pojavio sa naočarima, rekao da je reč o nečemu potpuno bezopasnom.

Francuski predsednik posetio je departman Ot-Son kako bi se sastao sa poljoprivrednicima - bez sunčanih naočara koje su u januaru neočekivano postale deo njegovog imidža.