VRATIO SE NA STARO
MAKRON SE NAJZAD POJAVIO BEZ NAOČARA ZA SUNCE! Bio je "zvezda" u Davosu, Tramp mu se podsmevao, a evo kako sada izgleda (VIDEO)
Predsednik Francuske Emanuel Makron skinuo je naočare za sunce!
On se, nakon nekoliko nedelja, pojavio u javnosti bez naočara, koje su bile tema na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu prošlog meseca.
Donald Tramp iskoristio je priliku da mu se podsmeva, a na njegov račun se našalio i premijer Velike Britanije Kir Starmer.
Međutim, Makron je, kada se prvi put pojavio sa naočarima, rekao da je reč o nečemu potpuno bezopasnom.
Francuski predsednik posetio je departman Ot-Son kako bi se sastao sa poljoprivrednicima - bez sunčanih naočara koje su u januaru neočekivano postale deo njegovog imidža.
