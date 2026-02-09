Slušaj vest

Predsednik Francuske Emanuel Makron skinuo je naočare za sunce!

On se, nakon nekoliko nedelja, pojavio u javnosti bez naočara, koje su bile tema na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu prošlog meseca.

Donald Tramp iskoristio je priliku da mu se podsmeva, a na njegov račun se našalio i premijer Velike Britanije Kir Starmer.

Međutim, Makron je, kada se prvi put pojavio sa naočarima, rekao da je reč o nečemu potpuno bezopasnom.

Francuski predsednik posetio je departman Ot-Son kako bi se sastao sa poljoprivrednicima - bez sunčanih naočara koje su u januaru neočekivano postale deo njegovog imidža.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlanetaMAKRON MANEKEN: Skočila prodaja naočara za sunce koje nosi francuski predsednik
macron02 EPA Gian Ehrenzeller.jpg
PlanetaDIPLOMATIJA U "TOP GAN" MANIRU! Starmer isprozivao Makrona zbog naočara - internet EKSPLODIRAO: Od Davosa do viralnog TikTok videa!
Screenshot 2026-01-27 183316.jpg
PlanetaSVE TRAMPOVE IZJAVE SA DANAŠNJEG FORUMA KOJE SU MALO ZBUNILE SVET: Grenland je Island, voli Makrona, ali mu se ruga? (VIDEO, FOTO)
Donald Tramp Davos
PlanetaPAPA ODBIO DA UGOSTI EMANUELA MAKRONA? Američkom poglavaru u Vatikanu su zasmetale DVE STVARI kod francuskog lidera
Emanuel Makron Papa.jpg