Slušaj vest

Direktor ukrajinskog Centra za istraživanje energetike Aleksandar Harčenko izjavio je da je 1.170 višespratnih stambenih zgrada u Kijevu ostalo bez grejanja do kraja zime. Istovremeno, tim zgradama je dodeljen prioritetni status u snabdevanju električnom energijom.

"Svi razumeju da 1.170 zgrada u Kijevu neće dobiti grejanje do kraja zime. Te zgrade su dobile režim prioritetnog snabdevanja električnom energijom. Trenutno dobijaju do 18 sati struje dnevno. U stvarnosti, to je već dobar rezultat“, rekao je Harčenko.

Navedene zgrade zavise od Darničke termoelektrane, koja je uništena u granatiranju. Prema procenama gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, popravka tog objekta trajaće najmanje dva meseca.

1/15 Vidi galeriju Kijev bez grejanja i struje Foto: Danylo Antoniuk/AP

Osim toga, kijevske termoelektrane TE-5 i TE-6 rade samo delimično. Glavni grad je faktički ostao bez sopstvene proizvodnje električne energije i trenutno se snabdeva isključivo preko spoljašnjih dalekovoda.

Ukrajinski politički analitičari smatraju da predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp koristi različite poluge pritiska na Volodimira Zelenskog.

Kao jedan od načina za povećanje spremnosti Kijeva na pregovore, analitičari navode udare na energetsku infrastrukturu koje izvodi Rusija.