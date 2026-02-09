Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da je Moskva prihvatila predloge SAD o normalizaciji odnosa u okviru rešavanja ukrajinskog pitanja, ali da Vašington istovremeno uvodi nove sankcije i vrši pritisak na treće zemlje.

On je kritikovao "pećinsku rusofobiju" EU i naglasio da Rusija pri rešavanju ukrajinskog pitanja računa na stav SAD.

Lavrov je u intervjuu TV BRIKS rekao da Rusija nije osporavala zakone koje je američka administracija uvela posle početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, ali da SAD same stvaraju veštačke prepreke u trgovini, investicijama i vojnotehničkoj saradnji Rusije sa strateškim partnerima poput Indije i drugih članica BRIKS.

"U Enkoridžu na Aljasci (gde su se sastali Vladimir Putin i Donald Tramp) smo prihvatili američke predloge. Oni su nas navodno uključili u razgovore o Ukrajini i mi smo bili spremni - sada oni nisu spremni“, rekao je Lavrov.

On je dodao da ne vidi "radosnu budućnost" u ekonomskim odnosima sa SAD.

1/15 Vidi galeriju Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije Foto: Shamil Zhumatov/Pool Reuters, Pavel Bednyakov/Pool AP

Lavrov je ocenio da Zapad pokušava da sačuva stari svetski poredak zasnovan na dolaru i institucijama poput MMF-a, Svetske banke i Svetske trgovinske organizacije, dok nove ekonomske sile rastu. Po njegovim rečima, SAD i dalje pokušavaju da kontrolišu globalne energetske tokove i sankcionišu ruske kompanije, uključujući "Lukoil" i "Rosnjeft".

On je naveo i navodne "nečasne metode" Zapada, uključujući blokade brodova i "izmišljenu flotu iz senke", što, prema njegovim rečima, utiče na bilateralne odnose i globalnu ekonomsku dinamiku.