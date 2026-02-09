Slušaj vest

Sudski patolozi su na početku suđenja rekli da je mališan bio fizički zdrav, ali da nije imao šanse da preživi.

- To znači da je umro od gladi i žeđi. Na telu mu se moglo videti svako rebro - rekao je jedan patolog na sudu.

Jezivo svedočenje o stanju preminulog dečaka

Elke Doberenc, drugi patolog, je istakla da on uopšte nije izgledao kao trogodišnji dečak.

- Obrazi su mu upali, koža naborana, vrat je bio tanak, a ključne kosti izbačene. Ruke i noge su mu bile veoma uske i tanke - rekla je ona u potresnom svedočenju.

Detalj koji je uznemirio sve u sudnici je i činjenica da je bio veoma dlakav, sa mnoštvom malih tankih dlaka po celom telu.

- Njegovo telo je "proizvodilo" krzno da bi se zaštitilo od hladnoće. Unutrašnji organi su takođe bili potpuno nerazvijeni - rekla je Doberencova.

Drugi patolog je istakao da su mu creva bila potpuno prazna.

- Nisu pronađeni znaci nasilja. Njegova smrt je bila rezultat namernog uskraćivanja hrane i tečnosti - istakli su u sudnici.

Tužilac je objasnio da su se njegovi roditelji povukli u svet fantazije, i da su smrt svog deteta opravdavali time da je u njegovom telu demon po imenu "Dorotea".

Oni su smatrali da što je Elijasu bolje, to je demon postajao jači, i zato su ga izgladnjivali.

Veštaci su takođe izvestili da je pronađeno devet vezica za kablove.

- Na njima su pronađeni različiti tragovi, i od Elijasa i od roditelja, pri čemu je najviše DNK tragova ostavila žrtva - rekli su veštaci.

Otac se izvinjavao, majka ostala nema

Oba roditelja su priznala zločin.

Otac se kratko izvinio za svoje postupke, dok je majka ostala nema.

- Nema objašnjenja za ono što sam uradio. Priznajem grešku za svoje neoprostivo ponašanje, i zaista svakog dana žalim zbog svojih postupaka - rekao je dvadesetsedmogodišnjak pred sudom.

Rekao je i da mu je bilo žao što su njegova druga deca svedočila patnji i umiranju svog brata.

Ključno pitanje na suđenju je pitanje krivične odgovornosti.

Tužiteljka je pojasnila da je psihijatar koga je imenovao sud zaključio da su oba optužena uračunljiva.

- Oni su bili sposobni da shvate greške svojih postupaka. Mogli su to kontrolisati u bilo kom trenutku - kaže ona.

Ovim rečima je izneta završna reč tužilaštva, i suđenje se nastavlja.

Ukoliko budu osuđeni, roditelji se suočavaju sa doživotnom robijom.