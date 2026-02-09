OVO JE DEČAK (3) KOG SU RODITELJI IZGLADNJIVALI DO SMRTI: Videlo se svako rebro, imao dlake po celom telu zbog JEZIVOG RAZLOGA! Mislili su da je u njemu DOROTEA
Sudski patolozi su na početku suđenja rekli da je mališan bio fizički zdrav, ali da nije imao šanse da preživi.
- To znači da je umro od gladi i žeđi. Na telu mu se moglo videti svako rebro - rekao je jedan patolog na sudu.
Jezivo svedočenje o stanju preminulog dečaka
Elke Doberenc, drugi patolog, je istakla da on uopšte nije izgledao kao trogodišnji dečak.
- Obrazi su mu upali, koža naborana, vrat je bio tanak, a ključne kosti izbačene. Ruke i noge su mu bile veoma uske i tanke - rekla je ona u potresnom svedočenju.
Detalj koji je uznemirio sve u sudnici je i činjenica da je bio veoma dlakav, sa mnoštvom malih tankih dlaka po celom telu.
- Njegovo telo je "proizvodilo" krzno da bi se zaštitilo od hladnoće. Unutrašnji organi su takođe bili potpuno nerazvijeni - rekla je Doberencova.
Drugi patolog je istakao da su mu creva bila potpuno prazna.
- Nisu pronađeni znaci nasilja. Njegova smrt je bila rezultat namernog uskraćivanja hrane i tečnosti - istakli su u sudnici.
Tužilac je objasnio da su se njegovi roditelji povukli u svet fantazije, i da su smrt svog deteta opravdavali time da je u njegovom telu demon po imenu "Dorotea".
Oni su smatrali da što je Elijasu bolje, to je demon postajao jači, i zato su ga izgladnjivali.
Veštaci su takođe izvestili da je pronađeno devet vezica za kablove.
- Na njima su pronađeni različiti tragovi, i od Elijasa i od roditelja, pri čemu je najviše DNK tragova ostavila žrtva - rekli su veštaci.
Otac se izvinjavao, majka ostala nema
Oba roditelja su priznala zločin.
Otac se kratko izvinio za svoje postupke, dok je majka ostala nema.
- Nema objašnjenja za ono što sam uradio. Priznajem grešku za svoje neoprostivo ponašanje, i zaista svakog dana žalim zbog svojih postupaka - rekao je dvadesetsedmogodišnjak pred sudom.
Rekao je i da mu je bilo žao što su njegova druga deca svedočila patnji i umiranju svog brata.
Ključno pitanje na suđenju je pitanje krivične odgovornosti.
Tužiteljka je pojasnila da je psihijatar koga je imenovao sud zaključio da su oba optužena uračunljiva.
- Oni su bili sposobni da shvate greške svojih postupaka. Mogli su to kontrolisati u bilo kom trenutku - kaže ona.
Ovim rečima je izneta završna reč tužilaštva, i suđenje se nastavlja.
Ukoliko budu osuđeni, roditelji se suočavaju sa doživotnom robijom.
(Kurir.rs/Heute)