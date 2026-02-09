Slušaj vest

Američko Ministarstvo rata, kako se Ministarstvo odbrane SAD naziva tokom drugog mandata predsednika Donalda Trampa, objavilo je video snimak upada vojnih snaga na tanker "Akvila II" koji su "lovili od Kariba do Indijskog okeana", a za koji je navedeno da je prošao "bez incidenta".

Tanker nije poštovao "karantin", odnosno zabranu plovidbe brodova sa naftom u i iz Venecuele koju je uvela Trampova administracija.

- Kada Ministarstvo rata kaže da je na snazi karantin, mi to ozbiljno mislimo. Ništa neće sprečiti Ministarstvo rata u odbrani naše otadžbine — čak i u okeanima na drugom kraju sveta. Tokom noći (između nedelje i ponedeljka) američke vojne snage su izvršile zakonsko pomorsko presretanje i ukrcavanje na "Akvilu II" bez incidenta u zoni odgovornosti INDOPACOM (Komande za indopacifičko područje vojske SAD) - navodi se u objavi koja prati snimak na društvenoj mreži X.

Upad američke vojske na tanker ruske "flote iz senke" koji je plovio pod zastavom Paname "Akvila II"

Navodi se da je tanker "Akvila II operisao u suprotnosti sa karantinom koji je predsednik Tramp u Karibima uspostavio za plovila koja su pod sankcijama".

- On je bežao, mi smo ga pratili. Ministarstvo rata je sledilo i lovilo ovo plovilo od Kariba do Indijskog okeana. Nijedna druga nacija na planeti Zemlji nema kapacitete da sprovede svoju volju u bilo kom domenu. Na zemlji, u vazduhu ili na moru, naše oružane snage će vas pronaći i sprovesti pravdu. Nestaće vam goriva mnogo pre nego što uspete da pobegnete. Ministarstvo rata će sprečiti bilo kakve nelegalne činioce i njihove pomagače da prkose američkoj moći u domenu globalnog pomorstva - zaključuje se u objavi.