Slušaj vest

Žan D. (64) je 2023. godine pretio da će objaviti osetljive podatke i tražio je 100.000 franaka za svoj softver za vatrogasce. Zbog njegovih psihičkih poremećaja važni podaci su izgubljeni sa, kako se sumnja, tragičnim posledicama po Kran-Montanu.

Preživela žrtva požara u Švajcarskoj ustala iz kome i odlučila da otkrije sve o vlasnici „bara smrti“.

IT preduzetnik Žan D. (64) imao je centralnu ulogu u protivpožarnim kontrolama u opštini Kran-Montana (kanton Vale) u Švajcarskoj, gde je u novogodišnjoj noći poginula 41 osoba u stravičnom požaru u baru smrti. On je održavao računarske sisteme u kojima je bilo sačuvano sve: kada je koji ugostiteljski objekat kontrolisan i koje su protivpožarne mere bile naložene.

1/7 Vidi galeriju Švajcarska Kran-Montana Foto: Screenshot, MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia, screenshot X, Printskrin X

Nije postojala rezervna kopija podataka, niti je očigledno postojala druga osoba koja je imala pristup sistemu. Kada je Žan D. razvio psihičke probleme, opština je izgubila pristup podacima i pregled nad njima.

Haos sa računarima jedan od okidača katastrofe

Prema navodima aktuelnog odgovornog za bezbednost u opštini Kran-Montana, Žorža T, haos sa računarima bio je jedan od okidača katastrofe i požara u Kran-Montani. On je tokom saslušanja pred tužilaštvom u petak izjavio da su mu za efikasnu kontrolu objekata nedostajali ključni podaci. Zbog toga bar „Le Konstelasion“ godinama nije bio kontrolisan.

Ucena i gašenje sistema

Već u januaru 2023. godine afera oko digitalne platforme „VS Fajer“ punila je naslovne strane. Reč je o platformi koju je razvio Žan D. za vatrogasne službe kantona Vale, a koristila ju je i opština Kran-Montana. Pored toga, Žan D. je radio i za više policijskih korpusa.

1/8 Vidi galeriju Kran-Montana Švajcarska Foto: Alessandro Della valle/Keystone

Protiv njega je tada pokrenuta istraga zbog sumnje na pokušaj iznude. Pretio je da će objaviti osetljive podatke na „darkvebu“. Takođe je zapretio da će ugasiti sistem „VS Fajer“ ukoliko mu se ne isplati 100.000 franaka. Žan D. je uhapšen, ali je zbog teškog psihičkog stanja smešten u zatvorenu psihijatrijsku ustanovu.

Neuračunljiv u trenutku izvršenja?

U septembru 2024. godine Žan D. se pojavio pred nadležnim okružnim sudom. Tužilac Olivije Elsing tada je rekao: „U trenutku hapšenja optuženi je bio u stanju zabluda i živeo je u paralelnom svetu punom teorija zavere. Bilo je nemoguće razgovarati sa njim.“

List „Le Nuvelist“ je to preneo, a „Zontagscajtung“ je o njegovom mentalnom stanju pisao da su nadležni morali da ga sretnu u šumi, te da je kasnije na svom blogu širio bizarne teorije o satanizmu, uključujući navodni kanibalizam poznatih ličnosti. Tvrdio je, između ostalog, da jedan poznati biznismen jede bebe.

Na njegovom Fejsbuk profilu i dalje se mogu pronaći teorije zavere o pandemiji korona virusa, uključujući tvrdnje da je milijarder Bil Gejts odgovoran za pandemiju. List „Valiser Bote“ je 2023. godine izvestio i o više objava protiv 5G tehnologije koje nisu prošle proveru činjenica.

1/12 Vidi galeriju Požar u baru na skijalištu Kran Montana odneo je 40 žrtava, dok je njih 119 teško povređeno Foto: Društevne Mreže, Printscreen/Facebook

Zbog neuračunljivosti u trenutku izvršenja dela, Žan D. na kraju nije osuđen. Kako danas živi, nije poznato. Sajt njegove firme više ne funkcioniše, a svi pokušaji kontakta ostali su bez odgovora.

Podaci zauvek izgubljeni

Nakon gašenja njegovog preduzeća, sistem „VS Fajer“ je definitivno prestao da postoji. Iako je uveden novi sistem, u izveštaju Parlamenta kantona Vale iz 2024. godine navodi se da podaci iz starog softvera nisu mogli biti obnovljeni. To se odnosi i na podatke o protivpožarnim kontrolama u Kran-Montani.

Odgovorni funkcioner je tokom saslušanja izjavio da je dodatni rad zbog gubitka podataka bio ogroman i da je zato tražio povećanje broja zaposlenih za pet do šest radnih mesta. Međutim, taj zahtev nije odobren. Predsednik opštine Nikola Fero navodno je bio upoznat sa tim.