Dve bebe su među najmanje 53 osobe koje su poginule ili se vode kao nestale nakon što je kod obale Libijepotonuo gumeni čamac sa migrantima, saopštila je Međunarodna organizacije za migracije (IOM). IOM, agencija Ujedinjenih nacija za migracije, navela je u saopštenju da je čamac sa 55 migranata iz Afrike isplovio iz zapadnog libijskog grada Zavije nešto pre ponoći u četvrtak.

Šest sati počeo je da propušta vodu i na kraju potonuo severno od grada Zuvare, saopštila je agencija.

Dve žene iz Nigerijepreživele su brodolom i spasle su ih libijske vlasti, naveo je IOM. Jedna od njih rekla je da je izgubila muža, dok je druga prijavila da je izgubila svoje dve bebe.

- Mreže trgovaca ljudima i krijumčara i dalje iskorišćavaju migrante duž sredozemne rute - saopštila je agencija UN.

Dodaje se da ove mreže ostvaruju profit koristeći "plovila nebezbedna za plovidbu" kako bi prevozile migrante iz haosom pogođene Libije do evropske obale.

Libija je poslednjih godina postala glavna tranzitna tačka za migrante koji beže od rata i siromaštva u Africi i naBliskom istoku, iako je ova severnoafrička zemlja zapala u haos nakon ustanka uz podršku NATO-a kojim je 2011. godine svrgnut i ubijen dugogodišnji autokrata Moamer al Gadafi.

Prema IOM-u, broj migranata koji su u 2026. godini prijavljeni kao poginuli ili nestali na centralnoj mediteranskoj ruti sada iznosi 484. Prošle godine je na toj ruti više od 1.300 migranata poginulo ili se vodilo kao nestalo, navodi se.

Trgovci ljudima su poslednjih godina profitirali od haosa u Libiji, krijumčareći migrante preko granica te zemlje, koja se graniči sa šest država. Migrantisu obično primorani da plove u pretrpanim i loše opremljenim plovilima, uključujući gumene čamce.

Oni koje presretnu i vrate u Libiju drže u pritvorskim centrima pod upravom države. Tamo ih zlostavljaju - primoravaju na prisilni rad, premlaćuju, siluju i muče. Ujedinjene nacije to nazivaju zločinima protiv čovečnosti.