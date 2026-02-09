Slušaj vest

U prepisci iz 2017. godine, indijsko-američki guru i autor o velnesu Dipak Čopra pozvao je Epstajna da mu se pridruži tokom posete Tel Avivu, nudeći mu da putuje pod lažnim imenom i da povede "svoje devojke", prenosi Tajms.

Epstajn je, međutim, odgovorio da mu Izrael "uopšte ne odgovara" i predložio drugu destinaciju.

Dokumenti, objavljeni među milionima Epstajnovih dosijea, prikazuju kontradiktornu sliku njegovih odnosa sa Izraelom.

U izveštaju FBI iz 2020. godine navodi se tvrdnja poverljivog izvora da je Džefri Epstajn bio "vrbovani agent Mosada" i da je navodno imao veze sa američkim i savezničkim obaveštajnim operacijama preko svog advokata Alana Deršovica.

Deršovic je te navode odbacio, ocenivši da "nijedna obaveštajna agencija ne bi zaista verovala Epstajnu".

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ocenio je da Epstajnovo prijateljstvo sa bivšim premijerom Ehudom Barakom dokazuje suprotno od tvrdnji o špijunskim vezama.

Barak i njegova supruga Nili, prema dokumentima, često su boravili u Epstajnovom stanu u Njujorku, a njihovi kontakti nastavljeni su i posle Epstajnovog prvog hapšenja 2006. godine.

Barak je kasnije izjavio da žali zbog tih odnosa.

Dosijei pokazuju i da je Epstajn učestvovao u investiciji od 1,5 miliona dolara u izraelski startap "Carbyne", kao i da je razmatrao ulaganja u druge projekte u Izraelu.

U jednoj poruci iz 2018. Epstajn je tražio od Baraka da "jasno stavi do znanja da ne radi za Mosad".

Ehud Barak Foto: EPA

Stručnjaci su podeljeni oko mogućnosti da je Epstajn imao obaveštajnu ulogu.

Bivša britanska obaveštajna oficirka Linet Nusbaher ocenila je da je moguće da je bio "koristan" Mosadu, ali da je malo verovatno da je bio formalni agent.

Epstajn, koji je 2019. izvršio samoubistvo u zatvoru dok je čekao suđenje zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja, ostaje u središtu brojnih teorija zavere.

Njegova dugogodišnja saradnica Gilejn Maksvel služi kaznu od 20 godina zatvora zbog uloge u tom lancu zlostavljanja.

Slučaj dodatno podstiče interesovanje zbog uloge Gilejn Maksvel, čiji je otac Robert Maksvel, britanski medijski magnat, godinama bio pod sumnjom da je imao veze sa Mosadom i da je ulagao milione dolara u izraelsku ekonomiju, obećavši nekadašnjem premijeru Jicaku Šamiru investicije od "najmanje četvrt milijarde dolara".

Maksvel je 1991. pronađen mrtav u moru kod Kanarskih ostrva nakon pada sa svoje jahte "Lady Ghislaine", a sahranjen je na Maslinovoj gori u Jerusalimu, mestu rezervisanom za izraelske zvaničnike i zaslužene građane.