Na društvenim mrežama se pojavio snimak incidenta u Veneciji, koji se dogodio kada se jedan trajekt oteo kontroli kapetanu usled kvara i pregazio nekoliko gondola zbog čega su turisti završili u moru, pre nego što je udario u jednu zgradu.

Spasioci su požurili da izvuku turiste iz vode, bilo ih je ukupno devetoro i prošli su sa lakšim povredama. Za to vreme zapanjeni prolaznici vrištali su dok se haotična scena odvijala. Incident se dogodio u nedelju.

Prema lokalnim medijima, trajekt Alilaguna se pokvario pre nego što je stigao do mosta Rijalto i kapetan nije mogao da promeni brzine.

Kapetan je pokušavao sa manevrom da izbegne okolne čamce i gondole, a nakon što je trajekt udario u zgradu, do njega su ubrzo pristala dva policijska plovila, koja su ga sve vreme pratila.

Van kontrole vodeni taksi je prošao ispod luka Rijalto, ogrebao se o most, pre nego što je udario u pristanište Fondaco dei Tedeski.

Zatim je udario u jednu gondolu, a potom u drugu koja je prevozila turiste, prevrćući njih i gondolijera u vodu. Samo nekoliko trenutaka kasnije, zabio se u zgradu na Rio dele Poste i na kraju se zaustavio.

Prema lokalnim izveštajima, devet osoba je izvučeno iz vode i zbrinuto zbog modrica i ranih znakova hipotermije. Lokalna italijanska policija saošptila je da istražuje incident.