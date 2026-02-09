Slušaj vest

Borbe u Pokrovsku postaju sve intenzivnije, dok ruske snage prebacuju pešadiju u severni deo grada. Istovremeno, u obližnjem Mirnogradunastavljaju se haotični sukobi, saopštila je posmatračka grupa DeepState, prenosi The New Voice of Ukraine.

Pristup Pokrovsku ozbiljno otežan

Analitičari ističu da je pristup Pokrovsku izuzetno otežan zbog masovnog miniranja koje sprovode ruske snage. Područja koja ukrajinske snage očiste vrlo brzo se ponovo miniraju, što značajno ograničava mogućnost manevrisanja.

DeepState navodi da ruske snage nastavljaju pokušaje prodora u selo Hrišine, zapadno od Pokrovska. Takođe upozoravaju da je pojačana aktivnost ruskih bespilotnih letelica skrenula fokus sa samog grada, što je neprijatelju omogućilo da iskoristi situaciju.

Ruske snage su ujedno intenzivirale upotrebu navođenih avionskih bombi protiv ukrajinskih položaja.

Neuspešni pokušaji prebacivanja ukrajinskih snaga

Prema procenama analitičara, ukrajinske snage su u poslednje vreme više puta pokušale da oklopnim vozilima prebace ljudstvo na ovo područje, ali su se ti pokušaji završili neuspešno. Vozila su uništena, a vojnici ranjeni.

Haotične borbe u Mirnogradu

Kada je reč o Mirnogradu, analitičari navode da ruske snage koncentrišu vojnike na farmama u severnom delu grada i koriste civilne objekte, uključujući i crkvu, čime krše međunarodno humanitarno pravo.

U severnom delu Mirnograda vode se haotične borbe, gde su se zadržali ostaci ukrajinskih jedinica.

Prema navodima DeepStatea, ne postoje planovi za njihovo povlačenje, uprkos upozorenjima da je Pokrovsk blizu pada pod rusku kontrolu.

Pritisak na ključnu rutu za povlačenje

Analitičari takođe upozoravaju na sve jači pritisak na obližnji grad Rodinsko, koji opisuju kao ključnu preostalu rutu za eventualno povlačenje iz Mirnograda.

Ruske snage, navodno, izvode pešadijske napade u malim grupama zapadno od grada, pokušavajući da otkriju položaje ukrajinskih operatera dronova.