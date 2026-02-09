Slušaj vest

Broj poginulih u urušavanju dve male susedne zgrade u gradu Tripoliju, na severu Libana, porastao je na 15 od ukupno 22 stanara, javili su danas državni mediji. Osam osoba je povređeno, saopštila je državna novinska agencija.

Libanska civilna zaštita navela je da je najmanje jedna osoba zadobila prostrelnu ranu pošto su se stanovnici okupili oko kratera u koji se se urušile zgrade i pucali u vazduh. Dve zgrade sa po šest stanova u siromašnoj četvrti Bab Tabane srušila se juče popodne.

Stanovnici Tripolija, drugog po veličini grada u Libanu, već dugo se žale na zanemarivanje vlasti i lošu infrastrukturu. Urušavanja zgrada nisu neuobičajena u Tripoliju zbog loših građevinskih standarda, ali je slučaj u nedelju izazvao veliki gnev zbog velikog broja poginulih.