Slušaj vest

Američki ambasador pri NATO Metju Vitaker izjavio je danas u osvrtu na kritični izveštaj pripremljen za Minhensku bezbednosnu konferenciju, da SAD ne pokušavaju da rasformiraju NATO ili potkopaju svetski poredak.

Vitaker je naglasio da SAD hoće da samo "izbalansiraju" raspodelu opterećenja za odbranu među državama NATO i pozvao evropske saveznike da "učine više da budu sposobni i jaki, jer snaga garantuje mir".

"To je prva stvar koju odbacujem, pokušavamo da učinimo NATO jačim, ne da se povučemo iz njega ili ga odbacimo, već da učinimo da radi kao što je namenjeno, kao savez 32 jaka i sposobna saveznika", rekao je Vitaker.

"Očekujemo od Evrope da se izjednači - da dele teret bezbednosti sa SAD"

Ambasador je rekao da očekuje od Evrope da se "izjednači" - "da budu jači i da dele teret evropske bezbednosti sa SAD i na kraju da preuzmu konvencionalnu odbranu na evropskom kontinentu, uz sveobuhvatni američki nuklearni kišobran".

1/10 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i generalnog sekretara NATO Marka Rutea na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Foto: Evan Vucci/AP

Vitaker je rekao da evropski partneri treba da povećaju potrošnju na odbranu i da pokažu da mogu da "ispune" obećanja, uključujući nove NATO ciljeve za potrošnju.

Vitaker je rekao da su SAD želele da se suprotstave "nefer" trgovinskim aranžmanima sa Evropom koji su se pretvorili u to da "Evropa to iskorišćava i beleži ogromne trgovinske suficite sa SAD".

Kazao je da su SAD frustrirane jer je "mnogo razgovora, a ne tako mnogo akcija" u Evropi i da saveznici provode više vremena u raspravljanju o pitanjima umesto da ih rešavaju.

"Americi je interes samo sigurnost Grenlanda"

Upitan o Grenlandu, rekao je da je američki interes samo sigurnost Grenlanda, bilo kao dela Danske, ili "kao nezavisna zemlja u budućnosti", da bude sposoban da se brani od Rusije i Kine.

"Kinezi su napravili najmanje dva pokušaja prema Grenlandu. Jedan preko luka koja pokušavaju da investiraju u (grenlandske) luke i drugi preko pokušaja da investiraju u aerodrom", rekao je Vitaker, a list Gardijan ukazuje da danski zvaničnici sumnjaju u te tvrdnje.