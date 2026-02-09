DŽEJ DI VENS IZVIŽDAN NA OTVARANJU OLIMPIJADE! Kaja Kalas: "To je gest evropskog ponosa", drugi čovek Amerike neće putovati u Minhen na važan sastanak! (VIDEO)
Zvižduci upućeni američkom potpredsedniku Džej Di Vensuna Zimskim olimpijskim igrama predstavljaju pokazatelj "evropskog ponosa" nakon niza kritičkih komentara američkih zvaničnika na račun Evrope, izjavila je danas visoka predstavnica EU za spoljne poslove Kaja Kalas.
Vens i njegova supruga Ušaizviždani su prošle nedelje na stadionu San Siro u Milanu, kada su se tokom svečanog otvaranja Igara nakratko pojavili na velikom ekranu mašući američkim zastavama, piše Politico.
Odgovor Kaje Kalas na reakciju publike
- Rekla bih da smo iz Sjedinjenih Država čuli mnogo ne baš lepih reči na račun Evrope. Naravno, i naša javnost ima ponos - evropski ponos. To se sada i pokazalo - rekla je Kaja Kalas.
Napetosti pred Minhensku bezbednosnu konferenciju
Ove izjave odražavaju zategnute odnose između Evropske unije i Sjedinjenih Država uoči ovonedeljne Minhenske bezbednosne konferencije (MSC), na kojoj bi evropski lideri trebalo da se sastanu sa članovima administracije američkog predsednika Donalda Trampa.
Na prošlogodišnjoj konferenciji Vens je šokirao mnoge Evropljane oštrim kritikama EU, optuživši je za gušenje slobode govora i ugrožavanje opstanka civilizacije zbog migracija.
Nastavak kritika iz Trampove administracije
Vens i drugi zvaničnici Trampove administracije nastavili su sa omalovažavajućim komentarima, a američki potpredsednik je nedavno optužio Evropljane za dvostruke standarde.
- Evropljani su privatno veoma prijateljski nastrojeni i spremni na mnoge ustupke, a onda nas javno napadaju i govore: "Nećemo sarađivati s Amerikancima. Nećemo ništa raditi s Amerikancima. Žao mi je, sve je to laž - rekao je Vens u subotnjem intervjuu.
Ovi komentari usledili su nakon što je Tramp zapretio preuzimanjem Grenlanda, autonomne teritorije Danske na Arktiku.
Vens ne dolazi u Minhen
Uprkos pozivu, Džej Di Vens ne planira da učestvuje na ovogodišnjoj Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, izvestili su Blumberg i Foks njuz. Američku delegaciju na konferenciji predvodiće šef američke diplomatije Marko Rubio, potvrdio je danas novinarima u Berlinu predsednik MSC-a Volfgang Išinger.