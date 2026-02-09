Slušaj vest

Karabinjeri u Rimu su na više mesta otkrili prava skladišta delova ukradenih automobila.

Kao na proizvodnoj traci, rastavljali su ukradena vozila, čistili delove i prodavali ih na crnom tržištu ili imali već porudžbine šta je potrebno mafijašima.

Nađena vozila su nestajala od kraja novembra 2025. godine do početka februara 2026. Karabinjeri su, naime, počeli da slede trag posle jedne prijave krađe. Pratili su gde će auto da završi i stigli pre nego što je ukradeni četvorotočkaš rasturen na delove. I ostali su zaprepašćeni količinom ukradenih automobila.

Karoserije, ili delovi školjke, razni delovi motora, registarske tablice, sve ukradeno u Večnom gradu, a preko ostataka sa brojevima šasija stigli su do imena vlasnika ukradenih automobila.

Foto: Garry F McHarg / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lopovi su ne retko snimali postavljenim kamerama i u gusto naseljnim zonama Rima skidali delove sa automobila, ili su ih krali i odvozili. Uvek su imali navučene kapuljače, ili maske na licu, da ne mogu da budu identifikovani.

Pljačke se, ne retko, dogode i iza zaključanih garaža, ali nisu zaštićeni ni u luksuznim zonama, kao što su Parioli, gde postoji veliki broj kamera na zgradama i ambasadama. Tokom jedne noći su doslovno razvaljena tri automila. Sve se dogodilo pred kamerama jedne ambasade, a počinioci nisu identifikovani jer su bili dobro prikrivenih lica.

Čak se desilo da policija odreaguje tokom krađe, kao u slučaju hapšenja jednog Moldavca, koji već ima krivični dosije. Uhapšen je u trenutku kada je skidao delove sa dobro pripremljnim alatom. Isto je bilo i u zoni Eur, gde je krađu uočila žena gledajući sa prozora kako lopov provaljuje u dva automobila. Pozvala je policiju, koja je stigla na vreme i uhapsila počinioca - Rumuna.