Proleća 2025. godine, priča Marije Kovalčuk potresla je korisnike interneta širom sveta. U njoj su se isprepletali nestanak pod misterioznim okolnostima, deca uticajnih biznismena, pad sa velike visine i teške, po život opasne povrede. U jednom trenutku delovalo je da se Marija nikada neće vratiti normalnom životu.

Ipak, uprkos crnim prognozama, desio se gotovo čudesan preokret. Marija Kovalčuk je preživela, prošla kroz niz teških operacija i započela dug proces oporavka. Mnogi su verovali da će tragedija zauvek promeniti njen pogled na svet i da će sada započeti potpuno novo poglavlje, daleko od kontroverzi.

Međutim, početkom februara 2026. Marija je ponovo dospela u centar pažnje. Ovoga puta ne zbog prošlih događaja, već zbog videa koji je objavila na svom ličnom blogu, a u kojem je govorila o, kako kaže, novom i neobičnom načinu zarade.

Ovako danas izgleda Marija:

"Plaćaju ti samo da pričaš"

U snimku koji je brzo privukao pažnju, Marija se obratila svojim pratiocima i predstavila im platformu na kojoj, prema njenim rečima, muškarci plaćaju isključivo za razgovor i pažnju.

- To je sajt gde ti plaćaju za dopisivanje sa muškarcem. Kao Tinder, ali za novac. I ne, to nije OnlyFans i ne moraš da se skidaš - objasnila je Marija.

Prema njenim rečima, zadatak je jednostavan: razgovarati, šaliti se, slušati sagovornika. Zauzvrat, muškarci šalju donacije i poklone.

- Sediš pred kamerom kao da si na video-pozivu sa drugaricom, ali ta drugarica je milioner koji ti pokloni iPhone samo zato što si mu popravila raspoloženje - navela je Kovalčuk.

Iako insistira da u ovakvom vidu komunikacije nema ničeg spornog, Marija je komentare ispod objave ipak isključila. Svesna je, kako se može zaključiti, kakvu bi reakciju ovakva reklama mogla izazvati na mrežama, naročito imajući u vidu sve što se o njenom životu pisalo ranije.

Senka stare priče

Od samog početka, Kovalčuk prate optužbe da je u prošlosti pružala usluge intimne prirode, što ona uporno negira. Upravo te tvrdnje ponovo su se pojavile nakon njenog videa o zaradi putem virtuelnog dopisivanja.

Podsetimo, u martu 2025. Marija je otputovala u Dubai, prema različitim verzijama, ili radi snimanja atraktivnog sadržaja ili nakon ponude koju je dobila preko manekenske agencije. Na dan povratka propustila je let i upoznala sina jednog krupnog biznismena, koji joj je ponudio da prenoći u njegovom hotelskom apartmanu, uz obećanje da će joj pomoći oko novog leta.

Prema Marijinoj verziji događaja, večernje druženje preraslo je u noćnu moru. Gosti su postali agresivni, nisu joj dozvoljavali da ode, a pokušavajući da pobegne, našla se na napuštenom gradilištu, gde je zadobila teške povrede.

Ovako je Marija izgledala pre tragedije:

Osam dana nakon nestanka pronađena je pored puta, nepokretna, sa višestrukim prelomima ruku, nogu i kičme. Njena majka je kasnije tvrdila da je Mariji čak bio skinut skalp. Zvanična verzija policije u Dubaiju znatno se razlikovala. Prema njihovom saopštenju, Kovalčuk je "zadobila teške povrede nakon što je sama ušla na zatvoreno gradilište i pala sa visine". Dodatni šok usledio je kada su mladići koje je Marija javno optužila podneli tužbe za klevetu, tražeći odštetu od 55 miliona rubalja. Postupci su pokrenuti istovremeno u Ukrajini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Norveškoj.

Jedna od osoba povezanih sa slučajem, Aleksandra M., tvrdila je u intervjuima da je Marija bila pod dejstvom zabranjenih supstanci i da je sama pobegla iz hotela, dok su optužbe, po njenom mišljenju, bile pokušaj da se stvori medijski hajp. Kovalčuk je, s druge strane, tvrdila da su joj stizale pretnje porodici i da je zbog toga bila primorana da se obrati policiji.

Danas Marija Kovalčuk živi u Norveškoj i, kako kaže, pokušava da izgradi život ispočetka. Tokom 2025. godine prošla je kroz nekoliko složenih operacija i i dalje se oporavlja. Dva puta nedeljno ide na fizioterapiju i redovno posećuje teretanu. Nakon povreda, četiri meseca nije mogla da ustane iz kreveta, što je dovelo i do povećanja telesne težine.