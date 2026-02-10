Slušaj vest

Najmanje 20 ljudi je ubijeno u selu na istoku Kongakada su ga napali pobunjenici lojalni terorističkoj grupi Islamska država, saopštila je kongoanska vojska.

Do napada Ujedinjenih demokratskih snaga (ADF) došlo je subotu rano ujutro u selu Mambimbi-Isigo u provinciji Severni Kivu, rekao je agenciji AP vojni administrator, pukovnik Alen Kiveva Mitela.

Za sada nema potvrde ADF-a da je umešan u krvava dešavanja u selu u oblasti Beni.

Napad je doveo do masovnog raseljevanja stanovništva, što je samo pogoršalo već očajnu humanitarnu situaciju, rekao je Mitela.

Lokalni aktivisti kažu da su pobunjenici prvo poharali nekoliko zemljoradničkih polja a da su onda napali civile noževima i vatrenim oružjem.

- Ova cifra je još preliminarna jer mnogi civili su nestali - rekao je Kinos Kitva, šef civilnog društva u mestu Bapere, i kritikovao to što u oblasti ima malo pripadnika kongoanske vojske.

Naoružane grupe među kojima su ADF i M23, organizacija koju podržava susedna Ruanda, izvršile su nekoliko krvavih napada na istoku Konga.

ADF se 2019. godine zavetovala na lojalnost Islamskoj državi, a operiše duž granice sa Ugandom. Često napada civile.

Od početka godine, ovi pobunjenici su oblastima Beni i Lubero u provinciji Severni Kivu ubili najmanje 62 ljudi.

Šef mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Kongu Žan Pjer Lakroa došao je u dvodnevnu zvaničnu posetu istočnom Kongu, uključujući Beni, koji je naročito na udaru ADF-a.

Ova grupa je nastala u Ugandi krajem devedesetih godina prošlog veka. Od 2002. godine, pod udarom ugandanske vojske, prebacila se u susedni Kongo, i tamo se okrivljuje za ubistva hiljada civila.