Kubaje upozorila međunarodne avio-kompanije da od sutra više neće imati goriva za avione, što je novi pokazatelj sve teže situacije u ostrvskoj državi pod komunističkom vlašću, nakon što je Vašington odlučio da prekine njenu isporuku nafte.

Nestašica će trajati od 10. februara do 11. marta, objavila je kasno juče lokalna avio agencija, dva dana nakon što je kubansko rukovodstvo uveravalo da vazdušni saobraćaj neće biti pogođen planom restrikcija nafte najavljenim za petak.

Kuba zavisna od venecuelanske nafte

Kuba je istorijski zavisila od nafte iz Venecuele, ali od sredine decembra nije primala energent, otkako su SAD odlučile da blokiraju izvoz nafte iz te južnoameričke zemlje.

Američki predsednik Donald Tramp naglasio je da Kuba više neće dobijati naftu iz Karakasa, te je zapretio carinama svakoj državi koja bi je slala Havani, što je u praksi onemogućilo snabdevanje gorivom kubanske avijacije.

Nije prva ovakva kriza

Takve nestašice nisu novost na Kubi, pa mnoge avio-kompanije već imaju planove kako da se nose sa njima, piše Rojters.

Slične krize u prethodnim godinama primorale su mnoge avio-kompanije da gorivo nabavljaju u trećim zemljama, poput Paname, Bahama, Dominikanske Republike, pa čak i SAD.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

