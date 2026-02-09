Provalnik u Nemačkoj upao je u kuću na baltičkom ostrvu Rugen, skuvao sebi obrok i okupao se u kadi. Policija ga je zatekla golog, priveden je, a dokazi su obezbeđeni.
neverovatan slučaj u Nemačkoj
SLUČAJ KOJI JE I POLICAJCE OSTAVIO U ŠOKU! Provalio u tuđu kuću, skuvao sebi obrok, pa URADIO nešto još bizarnije: Komšija zvao policiju, oni ga ZATEKLI GOLOG
Provalnik u Nemačkoj skuvao je sebi obrok i okupao se u kadi u kući u koju je provalio na baltičkom ostrvu Rügen, saopštila je nemačka policija.
Komšija je u nedelju uveče alarmirao policiju u gradu Lohmeu. Svetla su navodno bila upaljena u nekoliko prostorija.
Iz dvorišta su policajci primetili muškarca kako sedi u kadi na gornjem spratu. Kada ih je uočio, navodno je izašao iz kupatila.
Policajci su ga u kući zatekli golog. Za dvadesetpetogodišnjaka je rečeno da se ponašao agresivno i pružao otpor.
Priveden je u policijski pritvor, a kriminalistička policija obezbedila je dokaze na mestu događaja.
Kurir.rs/Index.hr
