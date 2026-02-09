Slušaj vest

Provalnik u Nemačkoj skuvao je sebi obrok i okupao se u kadi u kući u koju je provalio na baltičkom ostrvu Rügen, saopštila je nemačka policija.

Komšija je u nedelju uveče alarmirao policiju u gradu Lohmeu. Svetla su navodno bila upaljena u nekoliko prostorija.

Iz dvorišta su policajci primetili muškarca kako sedi u kadi na gornjem spratu. Kada ih je uočio, navodno je izašao iz kupatila.

Policajci su ga u kući zatekli golog. Za dvadesetpetogodišnjaka je rečeno da se ponašao agresivno i pružao otpor.

Priveden je u policijski pritvor, a kriminalistička policija obezbedila je dokaze na mestu događaja.

Kurir.rs/Index.hr

