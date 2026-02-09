Slušaj vest

Glavni tužilac Venecuele saopštio je danas da je njegovo tužilaštvo zatražilo hapšenje jednog od najbližih saveznika opozicione liderke Marije Korine Mačado, manje od 12 sati nakon što je pušten iz pritvora. U saopštenju državnog tužioca nije navedeno da li je Huan Pablo Gvanipa ponovo uhapšen, niti je precizirano gde se trenutno nalazi. Vlada ga je juče oslobodila zajedno sa još nekoliko istaknutih članova opozicije, nakon višemesečnog pritvora za koji se tvrdi da je bio politički motivisan.

Kancelarija državnog tužioca Tareka Vilijama Saba objavila je na društvenim mrežama da je "zatražila od nadležnog suda da ukine preventivnu meru odobrenu Huanu Pablu Gvanipi, zbog nepoštovanja uslova koje je odredio navedeni sud".

Nije precizirano koje je uslove Gvanipa, bivši opozicioni guverner, navodno prekršio tokom sati koje je proveo na slobodi, ali je navedeno da vlasti traže da mu se odredi kućni pritvor.

Gvanipin sin, Ramon, izjavio je danas novinarima da je grupa muškaraca u tri vozila presrela njegovog oca i još nekoliko osoba, u jednom naselju u glavnom gradu Karakasu. Bili su naoružani dugim cevima i nosili civilnu odeću i pancire.

Ramon Gvanipa izjavio je da ga vlasti još uvek nisu obavestile o tome gde se njegov otac nalazi, niti o odluci da mu se odredi kućni pritvor. Naveo je da njegov otac nije prekršio dva uslova puštanja na slobodu - obavezu mesečnog javljanja sudu i zabranu putovanja van Venecuele. Novinarima je pokazao sudski dokument u kojem su ti uslovi navedeni.