Bakingemska palata saopštila je danas da će kralj Čarls Trećipružiti podršku britanskoj policiji koja ispituje navode da je bivši princ Endruprosleđivao poverljive informacije osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu.

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Saopštenje je usledilo nakon što je policija potvrdila da ispituje navode prema kojima je bivši princ, Endru Mauntbaten Vindzor, 2010. godine slao Epstajnu izveštaje o trgovini.

kralj Čarls III Foto: Alastair Grant / PA Images / Profimedia

Policija oblasti Temz Veli, nadležna za područja zapadno od Londona, uključujući Vindzor gde se nalazila bivša rezidencija člana kraljevske porodice, pokrenula je istragu nakon što su mediji objavili informacije o mejlovima koji ukazuju na to da je tadašnji princ Epstajnu slao izveštaje sa turneje po jugoistočnoj Aziji 2010. godine, kada je obavljao dužnost britanskog izaslanika za međunarodnu trgovinu.

1/6 Vidi galeriju Princ Endru Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Invicta Kent Media / Shutterstock Editorial / Profimedia