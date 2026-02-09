Slušaj vest

Bakingemska palata saopštila je danas da će kralj Čarls Trećipružiti podršku britanskoj policiji koja ispituje navode da je bivši princ Endruprosleđivao poverljive informacije osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu.

Saopštenje je usledilo nakon što je policija potvrdila da ispituje navode prema kojima je bivši princ, Endru Mauntbaten Vindzor, 2010. godine slao Epstajnu izveštaje o trgovini.

Policija oblasti Temz Veli, nadležna za područja zapadno od Londona, uključujući Vindzor gde se nalazila bivša rezidencija člana kraljevske porodice, pokrenula je istragu nakon što su mediji objavili informacije o mejlovima koji ukazuju na to da je tadašnji princ Epstajnu slao izveštaje sa turneje po jugoistočnoj Aziji 2010. godine, kada je obavljao dužnost britanskog izaslanika za međunarodnu trgovinu.

Kabinet princa Vilijama naveo da je on "duboko zabrinut" zbog otkrića koja dolaze iz američke istrage o pokojnom seksualnom prestupniku.

